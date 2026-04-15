Acerca Mara Lezama apoyos directos a familias durante audiencia “La Voz del Pueblo” en Isla Mujeres

Mara Lezama Acerca apoyos directos a familias durante audiencia “La Voz del Pueblo” en Isla Mujeres

Isla Mujeres.– Durante la audiencia pública “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una jornada de atención directa a la ciudadanía, escuchando cara a cara a las personas, donde se canalizaron apoyos sociales y se dio respuesta puntual a diversas solicitudes planteadas por habitantes de la isla.

Más de 800 personas, 531 mujeres y 302 hombres, fueron escuchados y atendidos en diferentes trámites y servicios, como son bolsa de trabajo, educación, salud, infraestructura, legales, expedición de licencias, así como en asuntos con dependencias federales, IMSS, CFE, PROFECO, IMSS Bienestar, y municipales.

La Gobernadora reiteró que este ejercicio tiene como propósito escuchar a la población en territorio y atender de manera inmediata sus necesidades, con la participación de las dependencias del Gobierno del Estado y la estrecha colaboración de dependencias federales y de las fuerzas armadas.

Acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosac y la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, la Gobernadora fue dando respuesta a los planteamientos. Entregó sillas de ruedas a personas en situación vulnerable, entre ellas María, Norma, Lupita, así como a Rosario para su hermano Luis, con el objetivo de mejorar su movilidad y calidad de vida.

Asimismo, mediante la Beneficencia Pública y el DIF Quintana Roo, se otorgó una andadera a Inés, quien a partir de ahora tiene una mejor movilidad.

En materia de salud, se brindó apoyo con medicamentos de control para la diabetes a Yashura, quien las solicitó para el tratamiento de su mamá. Asimismo, se garantizó el seguimiento a través de la Secretaría de Salud estatal.

Como parte de las acciones de bienestar social, junto con Pablo Bustamante, secretario de Bienestar, Mara Lezama también entregó botes de pintura a familias que lo solicitaron para el mejoramiento de sus viviendas, mientras que en el rubro educativo se atendió la petición de rehabilitación de infraestructura en la escuela secundaria Técnica Número 1, incluyendo el domo y áreas del plantel, que le hizo la maestra Mildred.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de un título de propiedad a Jenny, quien tras años de espera obtuvo certeza jurídica sobre su patrimonio. “Hoy regresa a casa con la certeza jurídica de su patrimonio y con la seguridad de tener un hogar propio”, dijo.

Mara Lezama destacó que su administración mantiene un enfoque humanista con corazón feminista, priorizando a las personas en la toma de decisiones y fortaleciendo la atención directa como un mecanismo eficaz para resolver las necesidades de la población.