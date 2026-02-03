Sinaloa activa el Operativo de Seguridad del Carnaval de Mazatlán 2026

Gobernador de Sinaloa pone en marcha el Operativo de Seguridad del Carnaval de Mazatlán 2026

Como parte de los preparativos para el Carnaval de Mazatlán 2026 el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya puso en marcha de manera formal el Operativo de Seguridad. Este programa de seguridad estará conformado por 3 mil elementos de las diferentes corporaciones de seguridad y de auxilio, 350 vehículos y 3 helicópteros, que brindarán seguridad en los diferentes eventos que componen la máxima fiesta de este puerto.

El gobernador encabezó el banderazo que marcó el inicio a este contingente de seguridad y se dio desde el parador turístico de las letras de Mazatlán.

Se integra por elementos del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todas del ámbito federal, así como a las corporaciones de seguridad estatales y locales, y cuerpos voluntarios de auxilio, como Cruz Roja, Bomberos, Rescate Acuático y Protección Civil.

El secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, general Oscar Rentería Schazarino, declaró que el operativo no concluirá a la par del Carnaval Internacional de Mazatlán, sino que se mantendrá durante febrero, marzo y la primera quincena de abril, para dar seguridad de la misma manera a los 18 carnavales regionales que se celebran en distintas ciudades del estado.

“Queremos transmitir un mensaje claro: pueden disfrutar de Mazatlán con confianza, las instituciones estarán presentes, atentas y trabajando de manera coordinada para acompañar estos eventos que forman parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y de la vida social del puerto”, dijo.

Durante la inauguración el gobernador Rocha estuvo acompañado también por la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, en su calidad de anfitriona y otras autoridades del estado.