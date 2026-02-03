Sinaloa recibe más de 145 mil visitantes en el primer puente festivo del año

Luego de el primer puente vacacional del 2026, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna declaro que el estado presento una ocupación hotelera del 69%. Entre el 31 de enero al 2 de febrero se recibieron a más de 145 mil visitantes en sus diferentes municipios lo que represento una derrama económica estimada superior a los 893 millones de pesos.

“Sinaloa se reafirma como uno de los destinos más visitados del país, en este primer puente vacacional del año recibimos a miles de turistas que disfrutaron de nuestras hermosas playas, exquisita gastronomía y de toda nuestra cultura y riqueza natural”, afirmó.

La realización de eventos recreativos en el estado, tales como deportivos, gastronómicos, congresos y diferentes actividades fueron un factor clave para atraer turismo y aportar a la economía de la entidad.

En Mazatlán, se llevó a cabo el Festival del Noroeste de Vinos, el Torneo de Golf Anual de Estrella del Mar, la Feria del Tamal en La Noria y el Congreso Nacional Ferrocarrilero.

A esto se le suma la gran afluencia de turismo extranjero gracias a las ocho rutas aéreas de Canadá y seis de Estados Unidos que actualmente operan, lo que permite que los visitantes internacionales disfruten del clima cálido del puerto, recibiendo así a mas de 115 mil visitantes, una derrama económica superior a los 810 millones de pesos y una ocupación hotelera del 75 por ciento.

Uno de los eventos deportivos más importantes se llevo a cabo en Altata, Navolato, se trato del Altata Biker Fest, con más de 6 mil asistentes un 93% en la ocupación hotelera y más de 16 millones de pesos de derrama económica.