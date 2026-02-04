Rocha agradeció a la Fuerza Aérea por apoyar la estrategia de seguridad en Sinaloa

Cambio de mando en la Base Aérea Militar No. 10

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió a la ceremonia de cambio de mando en la Base Aérea Militar número 10, la cual a partir de ahora será comandada por el general de Ala Piloto Aviador, Edgar Emanuel Campos Martínez, quien se comprometió en seguir colaborando en la estrategia de seguridad en Sinaloa.

La toma de protesta del nuevo comandante estuvo a cargo del general de División Piloto Aviador, Carlos de Jesús Gracia Ríos, comandante de la Región Aérea Militar del Noroeste, para dar cumplimiento así al mandato de la presidenta de la República y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo.

“El compromiso de ellos es estar aquí para servir como siempre en las tareas de seguridad que les corresponden a ellos, acuérdense que aquí hay participación de la Base Aérea sobre con los aviones y demás, entonces ellos vienen con el compromiso de participar en la estrategia”, expresó, Rocha Moya.

El general Edgar Emanuel Campos Martínez se ha desempeñado como piloto y comandante de Nave de los Escuadrones Aéreos 205, 209 y 214 de Operaciones Especiales; y ha ocupado diversos cargos en la Fuerza Aérea, como comandante del Escuadrón Aéreo 111, comandante de la Base de Operaciones de Chilpancingo, Guerrero; comandante de la Base de Mantenimiento de Guadalajara, Jalisco; comandante del Quinto Grupo Aéreo; y comandante interino de la Base Aérea Militar No. 18, de Hermosillo, Sonora.

