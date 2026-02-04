Tlalnepantla: promociones al pagar el predial durante febrero

El Gobierno de Tlalnepantla ha anunciado los beneficios que tendrán las personas que paguen su predial en febrero.

De igual manera, antes de mencionar los descuentos, se hace énfasis en que dichos pagos simbolizan una forma de contribuir en el impulso de obras y servicios de las que las y los tlalnepantlenses se beneficiaran.

El primer descuento está específicamente enfocado en los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas jubiladas, menores de 18 años, niñas y niños en situación de orfandad, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos, personas con discapacidad, entre otras, a quienes se les aplicara un descuento del 34 por ciento.

Si alguien no se encuentra dentro de estos grupos, aún así tendrá un descuento del 6 por ciento por Pronto pago, más otro de la misma cantidad a razón de ser un Contribuyente cumplido.

Beneficios de pagar el predial en febrero

Si por alguna razón, dicho pago no puede ser realizado en el trascurso de febrero, durante marzo seguirán vigentes las promociones, si bien con ligeras modificaciones.

Las personas que pague el predial en marzo, podrán recibir un 4 por ciento de descuento por Pronto Pago, más el 2 por ciento de descuento por ser Contribuyente Cumplido.