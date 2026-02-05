Altamira y Llera, libres de gusano barrenador tras control sanitario en Tamaulipas

Gusano Barrenador en Tamaulipas La aplicación puntual de protocolos sanitarios permitió contener y en algunos casos eliminar la aparición del gusano barrenador

La detección oportuna y la respuesta inmediata de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del estado junto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realizaron operativos sanitarios que permitieron frenar la propagación del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas; los municipios de Altamira y Llera fueron oficialmente declarados libres de esta plaga.

El primer caso se registró el 1 de diciembre, después de ahí se documentaron 21 casos acumulados en distintos puntos del estado. Todos fueron atendidos mediante acciones de vigilancia epidemiológica, control sanitario y atención directa al ganado afectado, lo que permitió contener el brote.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, informó que 13 de esos casos ya están completamente inactivados, mientras que ocho permanecen activos, pero bajo estricta supervisión sanitaria. Aseguró que, aunque los resultados son favorables, el monitoreo continúa en todo el territorio estatal.

“No bajamos la guardia. Seguimos vigilando de manera permanente para proteger la sanidad pecuaria y la producción ganadera de Tamaulipas”, señaló el funcionario.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, indicó que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantendrá el trabajo conjunto con autoridades federales, productores y médicos veterinarios para reforzar las medidas de prevención, detección temprana y control sanitario.

Las autoridades estatales subrayaron que estas acciones buscan no solo erradicar la plaga, sino también preservar la sanidad animal y mantener la competitividad del sector ganadero, una de las actividades productivas más importantes en el estado.