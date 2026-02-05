Eje Cuautla-Tlapa registra 90% de avance: SICT

Eje Cuautla-Tlapa

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), aseguró que el proyecto de construcción de la carretera Cuautla–Tlapa–Marquelia presenta un avance del 90 por ciento en su primera etapa con una longitud de 385 kilómetros, la cual fortalece la conectividad entre Puebla, Morelos y Guerrero. También revelaron que el diseño de infraestructura cuenta con una inversión de 13 mil 652 millones de pesos

El titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, indicó que realizaron obras de trabajo en el tramo de Entronque Palomas-Acatlán de Osorio, lo que comprende 3 kilómetros. Mencionó que en Puebla se tiene un tramo de 36 kilómetros de 49, que comprende los tramos Jantetelco-Izúcar de Matamoros, el Pitayo-Acatlán de Osorio.

En Puebla, la obra atraviesa por los municipios de Tehuitzingo, Tepexco, Acatlán y Chinantla, y favorece la conectividad con los estados de Morelos y Guerrero, en beneficio de productores, transportistas, comerciantes y prestadores de servicios turísticos; así como de la población que accede a servicios de salud, educación y abasto en una de las zonas marginadas.

