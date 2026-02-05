Encabeza Mariela Gutiérrez homenaje a compositor de Tecámac

Encabeza Senadora Mariela Gutiérrez Homenaje y es cuestionada sobre ruptura política con Tecámac

Se llevó a cabo un homenaje al destacado compositor y músico tecamaquense, Felipe Villanueva, al cumplirse el 164 aniversario de su natalicio, ceremonia encabezada por la senadora por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante

Durante el evento la diputada federal, Paty Galindo, el diputado local, Samuel Hernández y el síndico Agustín Delgado, depositaron una ofrenda floral y montaron una guardia de honor ante la estatua del ilustre que se localiza frente al Palacio Municipal.

Luego de la ceremonia, la senadora Mariela Gutiérrez fue cuestionada sobre la ruptura política en Tecámac, que dijo se trata de una división que se genera a partir de acciones del Ejecutivo municipal, que es una mujer buena, pero que, señaló, hay una mano negra atrás que está moviendo la cuna.

Mariela Gutiérrez declaró que con la gobernadora, Delfina Gómez, mantiene una relación de respeto y la calificó como una mujer sensible y justa. También, agregó que ya hubo una mesa de diálogo con la presidenta municipal para abordar varios asuntos en la demarcación.

Puntualizó que hay tiempo para recomponer la situación por la que atraviesa el municipio y evitar que afecte a Morena en las próximas elecciones, aunque lamentó que siga perjudicando ver que hay opositores que eran detractores del Movimiento de Regeneración Nacional incrustados en el Ayuntamiento.