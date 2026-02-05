Sedener activa en Tamaulipas su programa Estufas Eficientes de Leña

SEDENER activa programa Estufas Eficientes de Leña en Tamaulipas

Como parte del trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Energético (Sedener), el DIF Tamaulipas y la Secretaría del Bienestar (Sebien), y en el contexto del lanzamiento del programa estatal “Electrificación al 100%”, se puso en marcha el programa Estufas Eficientes de Leña en el municipio de Villa de Casas

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, acompañado de personal del DIF estatal y Sebien, se entregó la primera estufa en el hogar al vecino Rodrigo Navarro Ávalos, quien fue beneficiado con ambos programas en su casa ubicada en el ejido Felipe Ángeles.

Ángel Jiménez destacó que la Sedener se suma al esfuerzo que viene realizando el DIF para beneficiar a la población que más lo necesita en el estado, brindando equipos que mejoran la calidad de vida para personas que utilizan leña al preparar sus alimentos.

Estas estufas funcionan como un sistema termodinámico que permite transformar el calor de la combustión en calor útil, haciendo más eficiente el proceso de cocinado, lo que disminuye entre un 60 y 70 por ciento el consumo de leña.

“Estos esfuerzos permiten también generar condiciones de aprovechamiento energético y adaptarnos a los usos y costumbres del cocinado que se realiza en Tamaulipas”, puntualizó.

El Programa de Estufas Eficientes de Leña continuará implementándose de manera paralela al Programa “Electrificación al 100%”. Por el momento se desarrolla en el municipio de Casas y próximamente se anunciarán los demás municipios a los que llegará.