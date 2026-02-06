Gobierno de Guanajuato impulsa la economía familiar en Juventino Rosas con apoyos y rehabilitación del mercado

El Gobierno del Estado de Guanajuato reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y el bienestar de las familias guanajuatenses al entregar apoyos productivos y supervisar obras de infraestructura comercial en el municipio de Juventino Rosas. La gira de trabajo, encabezada por la administración estatal, se enfocó en fortalecer los negocios locales y mejorar los espacios donde se realiza el comercio popular.

En el marco de esta visita, la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, entregó equipamiento a emprendedores y pequeños comerciantes pertenecientes al programa ‘Mi negocio pa’delante’. Estos apoyos beneficiaron a 23 emprendedores de cinco municipios incluido Juventino Rosas con una inversión cercana a 488 mil pesos. Los recursos fueron destinados a nuevos negocios relacionados con alimentos, servicios, carpintería y metalmecánica, con el objetivo de fortalecer la actividad económica de familias que buscan mejorar sus ingresos.

La entrega de equipamiento forma parte de una estrategia más amplia para apoyar a grupos vulnerables dentro del ecosistema productivo de Guanajuato, incluyendo mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Estas iniciativas buscan incentivar la formalización de negocios y promover la inclusión económica, con la seguridad de que estos esfuerzos se traducirán en mejores oportunidades para las familias.

Además de los apoyos para emprendimiento, el Gobierno de la Gente también anunció una inversión de más de 3.3 millones de pesos para la rehabilitación del Mercado Constitución, uno de los centros de abasto más importantes de Juventino Rosas. Estas obras incluyen trabajos de drenaje y la renovación de los pisos en más de 3 mil metros cuadrados, beneficiando directamente a 204 locatarios del mercado. La modernización de este espacio busca ofrecer un entorno más digno, seguro y competitivo para comerciantes y consumidores por igual.

Este tipo de acciones se enmarca en programas como “Mi Plaza”, impulsados por el Gobierno del Estado, que tienen como propósito modernizar los mercados tradicionales y tianguis, considerados pilares del comercio popular en Guanajuato. Iniciativas similares beneficiaron en 2025 a diversos mercados y tianguis del estado con infraestructura mejorada y equipamiento productivo para locatarios, como parte de una inversión estatal que supera los 86 millones de pesos en diversas zonas.

Para muchos locatarios y emprendedores de Juventino Rosas, estos apoyos representan una oportunidad importante para consolidar sus negocios y aumentar su productividad frente a los retos económicos actuales. La rehabilitación del mercado no solo mejora la infraestructura física, sino también contribuye a atraer más clientes y dinamizar la actividad comercial local.

La administración estatal ha subrayado que estas políticas públicas buscan poner a la gente en el centro del desarrollo, construyendo un entorno donde las familias puedan acceder a oportunidades de crecimiento económico sin barreras. Además, se impulsa que la identidad cultural y el comercio tradicional convivan con la modernidad en espacios dignos y seguros.

El Gobierno de la Gente busca reforzar la economía local desde la base: las familias emprendedoras y los comercios populares que sostienen el tejido productivo de municipios como Juventino Rosas, fortaleciendo no solo la economía, sino también el tejido social en comunidades de todo Guanajuato.