Gobierno federal y Tamaulipas impulsan obras para fortalecer conectividad

Obras estratégicas de infraestructura Tamaulipas2026–2027

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el gobierno de Tamaulipas afirmaron que avanzan en una agenda conjunta de proyectos de infraestructura que buscan impulsar el desarrollo económico, mejorar la conectividad y fortalecer el comercio en la región durante 2026 y 2027.

El gobernador estatal, Américo Villarreal Anaya, aseguró junto con el secretario de Obras Públicas estatal, Pedro Cepeda Anaya, tendrán un impacto directo en la calidad de vida de la población.

Villarreal Anaya destacó el desdoblamiento de la concesión del Puente Internacional del Comercio Nuevo Laredo III, considerado uno de los cruces comerciales más importantes entre México y Estados Unidos. Detalló que la operación será formalizada en mayo de 2026 y permitirá al gobierno estatal ampliar su administración por 30 años adicionales.

En paralelo, la SICT añadió que estas acciones contarán con una inversión de 2 mil millones de pesos para la conservación y mantenimiento de carreteras federales en la entidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar condiciones óptimas para el transporte de personas y mercancías.

Otro de los proyectos prioritarios es la conclusión del “Puente Magueyes”, una obra inconclusa ubicada en la carretera que conecta Tamaulipas con Nuevo León. Las autoridades federales prevén finalizarla con recursos del ejercicio fiscal 2026, mientras que el gobierno estatal avanza en la liberación del derecho de vía y la actualización de estudios ambientales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las autoridades subrayaron que estas obras forman parte de una estrategia integral para impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad vial y consolidar la integración regional.

La Crónica de Hoy 2026