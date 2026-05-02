Guardia nacional refuerza seguridad en playas de colima

Elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en playas del estado de Colima mediante recorridos de vigilancia y acciones de proximmidad social, con el objetivo de proteger a turistas y habitantes durante periodos de alta afluencia.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por e Gobierno de México, la cual busca fortalecer la presencia institucional en zonas turísticas, prevenir delitos y garantizar condiciones seguras para la población.

De acuerdo con información oficial, los operativos se llevaron a cabo principalmente en el municipio de Teconomán, donde elementos de seguridad realizaron patrullajes en playas como Tecuanillo, Boca de Pascuales y El Real. En estos puntos, la Guardia Nacional mantuvo una presencia preventiva caon el fin de inhubir conductas delictivas y brindar tranquilidad a los visitantes.

Además de los recorridos de vigilancia, los elementos también llevaron a cabo actividades de proximidad social, estableciendo contacto directo con turistas, comerciantes y habitantes de la zona. Durante estas acciones, se ofreció orientación sobre medidas de prevención y seguridad, lo que contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El despliegue de la Guardia Nacional también tiene como propósito fomentar una cultura de prevención entre quienes visitan las playas, promoviendo el uso responsable de los espacios públicos y la denuncia de cualquier situación irregular. Este tipo de estrategias busca reducir riesgos y mejorar la experiencia de quienes acuden a destinos turísticos del estado.

Cabe destacar que estos operativos se realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales, lo que permite una respuesta más efectiva ante cualquier eventualidad. La colaboración entre los distintos niveles de gobierno es clave para garantizar la seguridad en zonas con alta concentración de personas.

En temporadas vacacionales como Semana Santa, Colima recibe a un gran número de turistas, por lo que el refuerzo de la seguridad en playas es fundamental para evitar incidentes y mantener el orden. En este contexto, la presencia de cuerpos de seguridad también contribuye a brindar atención inmediata en caso de emergencias.