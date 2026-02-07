Anuncian inversión de 5 mil 500 millones de pesos en Becas para el Bienestar en Michoacán

Programa Bienestar Michoacán

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que se destinará para Michoacán más de 5 mil 500 millones de pesos por medio del programa de Becas para el Bienestar, lo que convierte a la entidad en la única del país con un acompañamiento integral desde Educación Básica hasta nivel Superior, para garantizar que ninguna alumna ni alumno, abandone sus estudios.

En presencia de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, Delgadillo Carrillo, destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra, en apoyo para transporte de las y los estudiantes de Educación Superior, ya cuenta con más de 44 mil jóvenes inscritos, quienes recibirán su primer depósito a finales de febrero.

A través del programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN), el titular de la SEP destacó una inversión de mil 800 millones de pesos para que más de 5 mil 700 escuelas de nivel básico y 282 planteles de Educación Media Superior reciban apoyo directo, garantizando instalaciones dignas y funcionales para el desarrollo de las actividades académicas en todo el estado.

Asimismo, se construirán tres nuevos Bachilleratos Tecnológicos, junto con 11 ciberbachilleratos, y se realizarán cinco ampliaciones para alcanzar la meta de 7 mil 500 nuevos lugares este año. A ello se suma una inversión de mil 465 millones de pesos para incrementar en 50 mil los espacios en tecnológicos y universidades del sistema estatal.

Mario Delgado mencionó que la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a los municipios de Zitácuaro, Múgica, Zacapu y Uruapan ya es una realidad, con 800 alumnos inscritos, quienes iniciarán su curso propedéutico el próximo lunes, previo al arranque formal de clases el 2 de marzo, bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

