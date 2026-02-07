Gobierno de Puebla impulsa el desarrollo de los jóvenes con activaciones físicas

La Secretaría de Deporte y Juventud del estado de Puebla realizó recientemente una actividad deportiva con estudiantes para promover el deporte, la disciplina y el bienestar entre las y los jóvenes. Esta acción forma parte de una serie de programas que busca fortalecer el desarrollo integral de la juventud poblana mediante activaciones físicas y actividades motivadoras.

El evento tuvo lugar en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 260 (CBTIS 260), donde la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, encabezó una clase especial de box con alumnas y alumnos de esa institución. La actividad no fue solamente una clase deportiva, sino también una oportunidad para que los jóvenes reflexionaran sobre la importancia del deporte en su vida diaria.

Durante su mensaje, la secretaria compartió un aspecto de su historia personal. Recordó que ella misma inició su trayectoria en el boxeo desde los 15 años de edad, enfrentando situaciones difíciles como el bullying en la adolescencia. Sánchez explicó que el deporte le dio seguridad, disciplina y la capacidad de fijarse metas, elementos que hoy quiere transmitir a la nueva generación de jóvenes poblanos.

La titular destacó que, más allá de la competencia, el deporte es una herramienta que ayuda a construir confianza en las y los jóvenes, a fortalecer sus habilidades y a fomentar hábitos de vida saludables. En este sentido, subrayó la importancia de que las generaciones actuales tengan acceso a actividades deportivas que les permitan crecer tanto física como emocionalmente.

Además de realizar la clase de boxeo, en el evento hubo un reconocimiento especial a las y los estudiantes que sobresalieron tanto en el deporte como en sus promedios académicos. Esto reflejó la apuesta de las autoridades por incentivar no solo la actividad física, sino también el compromiso con los estudios.

Por su parte, el director general del CBTIS 260, Óscar García Rodríguez, resaltó que el éxito se construye día a día y que actividades como esta ayudan a los estudiantes a sentirse acompañados y apoyados. Asimismo, mencionó que gracias al respaldo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las y los jóvenes cuentan con programas que los impulsan en su desarrollo integral.

Este tipo de activaciones físicas forma parte de una estrategia más amplia que se ha implementado en diferentes espacios de Puebla. En otras jornadas, como las que se han realizado bajo el nombre de “Tejiendo Paz”, el gobierno estatal ha llevado actividades deportivas, culturales y recreativas a varias juntas auxiliares de la capital, promoviendo la integración familiar y la convivencia comunitaria.

Asimismo, otras iniciativas han buscado promover la activación física como una forma de inclusión, mejoramiento de la salud y prevención de riesgos sociales entre los jóvenes en toda la entidad. La idea es que el deporte se convierta en una política de estado que fomente no solo la competitividad, sino también la cohesión social y el bienestar general.

El Gobierno de Puebla reafirma su compromiso por brindar a las y los jóvenes oportunidades que les permitan crecer de manera saludable, construir habilidades para la vida y formar parte activa de sus comunidades.