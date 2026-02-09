Avanza el Puente de la Transformación para conectar a la Mixteca poblana

El Puente de la Transformación, que se construye sobre el Lago de Valsequillo, avanza como una obra estratégica para mejorar la conectividad en la Mixteca poblana, al reducir de manera significativa los tiempos de traslado y fortalecer el desarrollo regional en beneficio de millones de habitantes.

De acuerdo con autoridades estatales, esta infraestructura se edifica mediante procesos acuáticos y subacuáticos de alta especialización, lo que posiciona a Puebla como referente nacional en tecnología aplicada a obras públicas. El proyecto garantizará una conexión segura, moderna y duradera para al menos siete municipios de la región.

Durante un recorrido de supervisión en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que los trabajos incluyen perforaciones de hasta 60 metros de profundidad para la construcción de 28 pilas de concreto de gran capacidad. Además, se colocan cabezales y trabes de hasta 70 toneladas, las cuales son instaladas con una grúa lanzadora de alta precisión.

La obra beneficiará de manera directa a más de 1.7 millones de personas, al permitir que el tiempo de cruce se reduzca de aproximadamente 50 minutos a solo un minuto y medio. Este cambio tendrá un impacto positivo en la movilidad de estudiantes, trabajadores, servicios de emergencia y actividades comerciales, además de facilitar el tránsito de alrededor de 2 mil 700 vehículos diarios en esta zona estratégica.

Durante el recorrido, Gregory Camacho, director de Desarrollo de Africam Safari, reconoció que el proyecto contempla acciones ambientales que fortalecen la protección del entorno natural y mejoran las vialidades de acceso al parque. Destacó que estas obras contribuyen a ofrecer caminos más seguros y dignos para los millones de visitantes que recibe el recinto cada año, además de generar oportunidades de desarrollo ordenado para las comunidades cercanas.

Camacho subrayó la importancia de acompañar este tipo de proyectos con una adecuada planeación territorial y una visión de largo plazo, con el objetivo de preservar la riqueza natural del Lago de Valsequillo y promover un crecimiento turístico responsable que beneficie a la población local.

A este reconocimiento se sumó Diana Teresa Pacheco, representante de la industria del calzado de Tehuacán, quien resaltó el impacto positivo que tendrá el puente en el comercio, el turismo y la integración regional. Asimismo, autoridades auxiliares de la zona agradecieron la atención histórica a comunidades que durante décadas enfrentaron problemas de conectividad.

Por su parte, la directora de Seguridad Hídrica de la Secretaría de Medio Ambiente, Adriana González César, explicó que el proyecto se complementa con acciones de saneamiento en la presa de Valsequillo a través del programa Fertipue, enfocado en la valorización del lirio acuático y la conservación de este sitio Ramsar de importancia internacional.

Finalmente, habitantes de San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela coincidieron en que el Puente de la Transformación representa un cambio profundo en su vida diaria, al mejorar la seguridad, impulsar la economía local y garantizar mejores condiciones de traslado para niñas, niños y personas adultas mayores.