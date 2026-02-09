COBAES recibe histórico respaldo financiero para mejoramiento de infraestructura

Durante su participación en la conferencia “La Semanera”, el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), Santiago Inzunza Cázares, informó que la institución recibirá este año una inversión superior a los 140 millones de pesos destinados al fortalecimiento de su infraestructura en todo el estado.

Detalló que, gracias a la presidenta, a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”, COBAES será beneficiado con 76.9 millones de pesos en 105 planteles durante el periodo 2025-2026, lo que permitirá que la totalidad de los 127 planteles del subsistema sean atendidos bajo este esquema. Explicó que los recursos serán administrados por los comités de padres de familia, mientras que directivos y docentes realizarán los diagnósticos para priorizar obras como aulas, rehabilitaciones y mejoras generales, con montos que van de 600 mil a 1.5 millones de pesos según la matrícula escolar.

También destacó la inversión estatal anunciada por el gobernador Rubén Rocha Moya para la conclusión del Plantel 130 en el sector La Conquista, en Culiacán, que contempla alrededor de 30 millones de pesos adicionales para ampliar su infraestructura ante la alta demanda registrada en el actual proceso de preinscripciones.

“En cuanto a los ingresos propios que tiene el Colegio de las aportaciones que vienen en los recibos de pago, este año traemos una inversión de alrededor de otros 30 millones de pesos para hacer obras nuevas, techumbres, cercas, campos deportivos, y para completar el esquema de obras del COBAES, se gestionó con algunos ayuntamientos obras por el orden de 8 millones de pesos” declaró.

El gobernador Rubén Rocha Moya destacó la importancia de esta inversión histórica que recibirá el COBAES, subrayando que este apoyo representa un impulso para la educación media superior en la entidad.

“Esto nos permite darle un impulso destacado a la educación media superior, lo que es la responsabilidad del Estado particularmente, como COBAES, además tenemos una responsabilidad compartida en CONALEP, así como con otros subsistemas que funcionan como bachilleratos” señalo el gobernador.

Santiago Inzunza informó que COBAES mantiene como meta una matrícula de 32 mil estudiantes, con 12 mil espacios disponibles para nuevo ingreso, y aseguró que el proceso de preinscripciones avanza favorablemente.