Resultados óptimos en Expo Gulfood para la comercialización del garbanzo de Sinaloa

Secretario de Agricultura Ismael Bello Esquivel durante la Semanera

Durante la Conferencia Semanera, el secretario de Agricultura Ismael Bello Esquivel informó sobre los resultados de la segunda visita a la Expo Gulfood 2026 de Dubai, la feria de alimentos más grande del mundo, donde se dan cita vendedores y compradores de todo el mundo.

En esta segunda visita, se sostuvieron pláticas con 408 empresas entre comercializadoras y brokers de 31 países del mundo, superándose por más de 100 empresas lo alcanzado el año pasado y también se duplicó el número de países en cuanto a alcance.

“Por segundo año consecutivo el señor gobernador nos envió a la Expo Gulfood de Dubai buscando los mejores mercados para el garbanzo sinaloense, ¿y qué es lo se busca con misión? Llegar a mercados terminales”, dijo.

Destacó que antes un solo bróker se llevaba un barco de 20 mil toneladas a granel y después lo comercializaba, ahora lo que se busca es llegar a los compradores finales, para lo cual se celebraron encuentros con compradores de muchas partes del mundo.

“La visión que tuvo el gobernador de que asistamos Gobierno del Estado respaldando a los comercializadores pero que estén presentes en las negociaciones los productores, de lo que se trata es defender el mercado del garbanzo ante el mundo, pues hay países como India, Canadá, Pakistán, Ucrania y Rusia que también producen garbanzo, y lo que se busca es consolidar en el mundo el garbanzo de Sinaloa, que es de la calidad Premium, pues la ventaja competitiva es que el garbanzo sinaloense produce los mejores calibres de tamaño, que lo diferencia de los demás países”, añadió.

No se trata de una expo turística, sino que tienen que estar registrados para entrar, y Sinaloa estuvo en el pabellón de México, desde donde se buscó fijar una posición en el precio, aunque todavía no inicia la cosecha.

Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya recordó que el año pasado se hizo la primera incursión, se tuvo una cosecha de 180 mil toneladas, las cuales se lograron vender en su totalidad, lo que aumenta las expectativas de lograr el objetivo en esta ocasión.

En cuanto al maíz, el gobernador Rocha dijo que se espera una cosecha de 4.5 millones de toneladas, que igualmente se deberá de elaborar una estrategia propia para asegurar su venta.

“Los productores saben que siempre estamos con ellos y vamos a seguir estando” declaró el gobernador.