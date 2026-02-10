Obra Comunitaria impulsa el turismo y el bienestar en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla informó que el Programa de Obra Comunitaria se ha consolidado como un motor importante para fortalecer el turismo, mejorar la economía local y generar bienestar en las comunidades rurales y urbanas de la entidad.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, detalló que hasta ahora se han realizado 88 proyectos en 31 municipios del estado, con una inversión total de 34 millones 340 mil 590 pesos, destinados al desarrollo de obras que impulsan el turismo comunitario y el desarrollo social.

García Chávez señaló que estas acciones no solo embellecen los lugares, sino que también fortalecen la economía regional y generan empleo. El turismo comunitario, dijo, reconoce y pone en valor la riqueza cultural, social e histórica de cada comunidad, lo que permite que los beneficios lleguen “de manera directa a las familias”, sobre todo en zonas con vocación turística.

“El turismo comunitario no solo crea experiencias atractivas para visitantes, sino que también dinamiza el comercio local, fomenta la identidad regional y contribuye al bienestar social”, señaló la funcionaria. Con estas acciones, muchas comunidades han visto un incremento en sus ingresos, al poder ofrecer artesanías, gastronomía y servicios turísticos directamente gestionados por sus habitantes.

García Chávez explicó que parqa este 2026 el Programa de Obra Comunitaria contará con un presupuesto histórico de mil 500 millones de pesos, recurso que se espera amplíe significativamente el impacto social, económico y turístico en más municipios poblanos. Esto representa una apuesta de largo plazo para consoldiad a Puebla como un destino con programas comunitarios fuertes.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con la visión del gobernador Alejandro Armenta, quien ha impulsado la participación social como parte del modelo de desarrollo del estado. Además, cuentan con el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de promover un turismo incluyente, justo y con beneficios tangibles para las comunidades.

El turismo comunitario ha sido reconocido como una estrategia que no solo atrae visitantes, sino que también valoriza tradiciones locales y fortalece la cohesión social, pues permite a las y los habitantes convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. De esta forma, se pone en primer plano la identidad cultural de cada región, desde sus paisajes, festividades, gastronomía y modos de vida.

Expertos en turismo han señalado que este enfoque de turismo comunitario no solo es una tendencia global, sino también una forma práctica de fomentar un crecimiento económico sostenible desde las propias comunidades, integrando elementos de inclusión, sostenibilidad y participación ciudadana.

Desde obras de mejora de espacios públicos hasta proyectos enfocados en servicios turísticos comunitarios, este programa ha generado resultados positivos en localidades que antes tenían pocas oportunidades de desarrollo económico. Al mismo tiempo, se ha convertido en una herramienta para combatir la migración forzada por falta de oportunidades, al ofrecer alternativas de empleo y crecimiento local.

Con el impulso que representa esta inversión y el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos, Puebla avanza hacia un modelo de desarrollo donde el turismo comunitario y la participación social se convierten en pilares del bienestar, abriendo nuevas oportunidades para miles de familias en todo el estado.