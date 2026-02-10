Visado electrónico para visitantes brasileños ya es una realidad: Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que el visado electrónico para las y los turistas brasileños ya es una realidad, gracias al impulso de la Presidenta de México, Claudia Sheianbaum Pardo, por lo que podrán visitar el Caribe Mexicano y sus 12 destinos hasta por 180 días.

Desde el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”, Mara Lezama dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, desde el pasado de 5 de febrero, puso en vigor el visado electrónico para las y los turistas brasileños con vigencia de hasta 10 años y con una estadía de hasta 180 días.

La Gobernadora dijo que, con este nuevo visado digital, las y los turistas brasileños facilitarán su llegada a Quintana Roo y podrán disfrutar de las bellezas naturales, como son la playa, cenotes, lagunas, zonas arqueológicas, selva, gastronomía y conocer los usos y costumbre de los diferentes corredores turísticos como Maya Ka´an.

Mara Lezama recalcó que el visado electrónico permite facilitar su movilidad, menos tiempo de espera en los aeropuertos, así como una mayor conectividad y fortalece la relación bilateral entre México y Brasil como parte de la Nueva Era del Turismo para que la prosperidad sea compartida.

Finalmente, la gobernadora Mara Lezama dio la bienvenida a las y los turistas brasileños al Caribe Mexicano y sus 12 destinos y los invitó a consultar las páginas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar con sus trámites.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones de Exteriores señala que conforme a las instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el diseño y puesta en marcha de la visa electrónica es el resultado de la estrecha colaboración interinstitucional, en el ámbito de sus atribuciones, entre la Cancillería mexicana, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, con el acompañamiento técnico de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la labor de difusión de la Secretaría de Turismo.

El sistema constituye, además, un hito en la modernización de los servicios públicos en México, al ser el primer trámite cien por ciento digital realizado en el exterior, que contribuye de manera directa al fortalecimiento de la eficiencia y modernización de los servicios consulares de la Cancillería Mexicana.