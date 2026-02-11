Entregan viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo

El Gobierno federal y autoridades de Quintana Roo realizaron la entrega de viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia que busca garantizar un hogar digno a familias que no cuentan con seguridad social ni acceso a créditos tradicionales.

Durante el evento, se informó que en el conjunto habitacional denominado “HUARA”, palabra que significa “casa grande” en lengua yaqui, se construyeron 302 viviendas. De ellas, 228 están diseñadas para familias y cuentan con 63 metros cuadrados, tres recámaras, sala, cocina, comedor, baño y patio de servicio. Además, se edificaron 74 viviendas tipo especial para jóvenes, de 47 metros cuadrados y dos recámaras, pensadas para quienes estudian o trabajan.

En esta jornada se entregaron 48 viviendas a familias beneficiarias. Las autoridades explicaron que este programa está dirigido a personas no derechohabientes, es decir, que no cuentan con acceso a créditos de instituciones como Infonavit o Fovissste. El esquema contempla un financiamiento a cero tasa de interés, pagadero en un plazo de entre 20 y 30 años, con mensualidades aproximadas de mil 800 pesos.

Beneficiarias y beneficiarios agradecieron el apoyo. Wilma Daniela Pérez Galavís expresó su gratitud por pensar en las familias más vulnerables, mientras que Héctor Eduardo López Cruz y Milagros Gabriela Morales Parra destacaron la oportunidad de contar con un patrimonio propio.

Las viviendas incluyen elementos de diseño como parasoles para evitar la entrada directa del sol y una altura interior de 2.87 metros, lo que permite mayor ventilación y confort.

Por otra parte, en el fraccionamiento Infonavit Paraíso Maya, en Quintana Roo, se informó que se construyen cinco mil viviendas. En este desarrollo, 512 derechohabientes ya adquirieron su casa y en esta ocasión se entregaron llaves a 80 familias.

Autoridades estatales destacaron que el programa contempla en Quintana Roo una meta total de 62 mil viviendas, lo que representará una inversión superior a los 37 mil millones de pesos durante la actual administración. Actualmente, más de 31 mil viviendas ya se encuentran en construcción en distintos puntos del estado.

Se detalló que ya iniciaron obras en 12 conjuntos habitacionales en ciudades como Chetumal, Playa del Carmen y Cancún. El objetivo es que las familias puedan acceder a viviendas cercanas a sus centros de trabajo, con servicios básicos y certeza jurídica.

La gobernadora Mara Lezama subrayó que este programa representa una herramienta para reducir la pobreza y fortalecer la justicia social, al considerar que la vivienda es un derecho y una base para la construcción de paz y bienestar.

Las autoridades reiteraron que se mantiene una promoción directa para informar a trabajadoras y trabajadores sobre los requisitos y beneficios del programa, con el fin de que más personas puedan registrarse y acceder a una vivienda digna.