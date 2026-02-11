Inversión y empleo consolidan a Coahuila como referente nacional

Coahuila sigue posicionándose como uno de los estados más atractivos para la inversión y la generación de empleo en el país. Este martes, en el municipio de Parras de la Fuente, se anunciaron más de cuatro mil nuevos empleos como resultado de la inauguración de la planta Daimay y de una nueva inversión por parte de la empresa Artistic Milliners.

Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la apertura de la primera de tres plantas que la empresa Daimay instalará en la región. Esta primera planta representa una inversión superior a los 800 millones de pesos y permitirá la creación de dos mil 500 empleos cuando opere al cien por ciento de su capacidad.

El mandatario estatal destacó que estos resultados son posibles gracias a que en Coahuila existe una política de respaldo a quienes desean invertir y generar crecimiento. Señaló que el gobierno trabaja en coordinación con la iniciativa privada para crear más y mejores oportunidades laborales para las familias.

Además de la inauguración, el gobernador realizó un recorrido por la empresa Artistic Milliners, donde se anunció una nueva inversión que generará más de mil 500 empleos adicionales en el municipio. Con ello, se estima que más de cuatro mil familias se verán beneficiadas de manera directa.

Jiménez Salinas agradeció a ambas empresas la confianza depositada en el estado y aseguró que su administración seguirá brindando facilidades para que continúen expandiendo sus operaciones. Calificó el día como histórico para Parras de la Fuente, ya que estas inversiones fortalecen la economía local y amplían las oportunidades de desarrollo.

El gobernador subrayó que en Coahuila se trabaja en varios aspectos para mejorar la calidad de vida, como la seguridad, la infraestructura y los servicios públicos, pero resaltó que el empleo es uno de los pilares más importantes. “El empleo es la herramienta más poderosa para que las personas puedan salir adelante”, expresó.

En el ámbito laboral, informó que Coahuila comenzó 2026 dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional en generación de empleo, con más de once mil nuevos puestos creados durante el mes de enero. También destacó que el estado ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con cerca del 70 por ciento de los trabajadores en empleos formales.

En cuanto a seguridad, recordó que Coahuila se mantiene entre los tres estados más seguros del país. Señaló que Piedras Negras es considerada la frontera más segura, Saltillo la capital más segura de México y Torreón se encuentra entre las siete ciudades con mejores indicadores en la materia.

Finalmente, el gobernador adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas inversiones en distintas regiones del estado. También mencionó que se trabaja en un plan para atraer visitantes con motivo del Mundial de Fútbol y en el proyecto de construcción del aeropuerto de Parras, compromiso que asumió durante su campaña.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, afirmó que la llegada de Daimay confirma que Coahuila avanza con rumbo claro. El alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, agradeció el respaldo estatal para concretar estas inversiones que fortalecen y diversifican la economía del municipio.

Autoridades estatales, municipales, directivos y trabajadores participaron en la jornada que marca un nuevo impulso para el desarrollo económico de la región.