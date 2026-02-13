CFE y Nuevo León avanzan en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica rumbo al Mundial 2026

Como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, autoridades federales y estatales supervisaron los avances en la infraestructura eléctrica que garantizará el suministro de energía durante el evento internacional.

La Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, realizó una visita técnica en la entidad, donde sostuvo una reunión de trabajo con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en el Palacio de Gobierno.

Durante el encuentro se dio seguimiento a los proyectos estratégicos que permitirán fortalecer el sistema eléctrico del estado, particularmente aquellos relacionados con el sistema de transporte Metrorrey, clave para la movilidad durante el Mundial.

La titular de la CFE informó que Nuevo León cuenta con una cobertura eléctrica del 99.99 por ciento en sus 51 municipios y que la empresa productiva del Estado atiende a más de 2.26 millones de usuarios en la entidad. De estos, más de 61 mil corresponden al sector industrial, uno de los motores económicos más importantes del estado.

En ese contexto, el Gobernador Samuel García realizó diversos cuestionamientos técnicos para conocer la capacidad instalada y la planeación ante el incremento de demanda que implicará el evento deportivo. Tras la revisión, se confirmó que Nuevo León tiene capacidad suficiente para atender tanto la demanda ordinaria como los requerimientos adicionales derivados del Mundial 2026.

“Nuevo León tiene energía suficiente para seguir creciendo, para seguir siendo primer lugar en economía”, señaló el mandatario estatal, al destacar la importancia de garantizar un suministro confiable para la industria, el comercio y los servicios.

Respecto a los compromisos adquiridos por la CFE para fortalecer la infraestructura vinculada al Metrorrey, el Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informó que las obras concluirán el próximo 30 de abril, conforme al calendario establecido. Este plazo permitirá que las instalaciones estén listas con anticipación al evento y operen sin contratiempos.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido de supervisión en la construcción de la Subestación Eléctrica Alimentadora “Y Griega”, infraestructura que suministrará electricidad a las Líneas 4 y 6 del Metrorrey. Este proyecto es considerado estratégico, ya que ampliará la capacidad del sistema de transporte y mejorará la movilidad en la zona metropolitana de Monterrey.

La visita técnica concluyó con un recorrido por el Estadio Monterrey, una de las sedes oficiales del Mundial 2026 en México, donde también se revisaron las condiciones de infraestructura eléctrica para garantizar el correcto funcionamiento durante los encuentros deportivos.

En la gira participaron por parte de la CFE el Director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos; el Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez; y el Director de Distribución, Gustavo García Huirache.

Por parte del Gobierno de Nuevo León estuvieron presentes el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Manuel Villarreal Rodríguez; el Director General de Metrorrey, Roberto Abraham Vargas Molina; y el Subsecretario de Infraestructura, Francisco Ibargüengoitia Borrego.

Nuevo León avanza en la consolidación de su infraestructura eléctrica para garantizar un suministro estable y seguro durante el Mundial 2026, al tiempo que refuerza su capacidad energética para sostener el crecimiento económico del estado.