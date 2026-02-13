Cierran filas COPARMEX y gobierno de Puebla para fortalecer el desarrollo y detonar inversiones

El Gobierno del Estado y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Puebla reforzaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo económico y atraer inversiones al estado. El gobernador Alejandro Armenta y la presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, encabezaron una reunión de trabajo bajo un clima de confianza, legalidad y colaboración institucional.

Durante el encuentro, realizado este 13 de febrero de 2026, el gobernador Armenta afirmó que la cooperación con la iniciativa privada es esencial para generar riqueza comunitaria y promover la creación de empleos formales en todo el territorio poblano. El mandatario subrayó que su administración no tiene “fobias ni filias” hacia ningún sector empresarial, sino un propósito firme de ser facilitadores de las unidades de producción y de la prosperidad compartida.

Armenta destacó que el Gobierno estatal reconoce la importancia de las micro, modestas y medianas empresas (MIPYMES) como motores fundamentales de la economía local. Por ello, expresó su intención de mantener puertas abiertas para escuchar inquietudes, atender propuestas y generar soluciones que permitan un entorno más competitivo para los negocios de Puebla.

En su intervención, Beatriz Camacho resaltó la disposición del gobernador para fortalecer el diálogo institucional desde el inicio de su gestión. Camacho reiteró el compromiso de COPARMEX con la legalidad, el cumplimiento de las normas y la ética empresarial, al señalar que estos principios son pilares para consolidar un estado con mayor inversión, innovación y estabilidad económica.

“Confiamos en que en unidad lo podemos lograr; hay voluntad política para que Puebla sea el mejor estado del país”, afirmó la representante empresarial durante su mensaje. Asimismo, subrayó que el sector productivo poblano está listo para invertir y contribuir activamente a la competitividad regional.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la invitación a empresarios para integrarse a los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), que forman parte del proyecto Capital de la Tecnología y Sostenibilidad. Estos polos representan una estrategia estatal y nacional para promover inversiones productivas y fortalecer sectores clave con incentivos y condiciones favorables para el establecimiento de nuevos proyectos.

Estas iniciativas han sido impulsadas también desde instancias federales, con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien designó a Camacho Ruiz como Coordinadora del Consejo Promotor de Inversión del Estado de Puebla. Este nombramiento busca consolidar la atracción de capitales, generar empleo formal y promover el bienestar compartido en la región.

Ambos líderes políticos y empresariales coincidieron en que la prosperidad sostenible descansa en la observancia del estado de derecho, la certidumbre jurídica y la seguridad. En este sentido, funcionarios estatales destacaron que la colaboración entre gobierno y empresarios es fundamental para construir un clima de confianza que permita detonar inversiones y atraer turismo a Puebla.

Esta reunión llevada a cabo en Puebla busca consolidar un modelo de desarrollo económico basado en la cooperación institucional, el impulso a la iniciativa privada y la generación de condiciones favorables para la inversión productiva, lo que a su vez podría traducirse en mayores oportunidades de empleo para las y los poblanos.