Balacera en Angelópolis, Puebla; deja 3 muertos y 4 heridos

Balacera en bar de Angelópolis, Puebla Un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este sábado en las inmediaciones de un bar dejó un saldo de tres personas muertas y al menos cuatro lesionadas.

La madrugada del 14 de febrero, después de las 2:00 am, un ataque armado generó pánico en la zona de Angelópolis, al sur de la ciudad de Puebla. Sujetos armados dispararon contra personas que se encontraban al exterior del bar conocido como Sala de Despecho, también identificado como “El Despecho”, ubicado en los límites con San Andrés Cholula.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron a bordo de motocicletas y abrieron fuego contra una camioneta Mercedes Benz que estaba estacionada frente al establecimiento. Las detonaciones provocaron que clientes y empleados corrieran para resguardarse, mientras otros resultaron heridos por impactos de bala.

Al sitio acudieron de inmediato cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, quienes brindaron atención a los lesionados y acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos. En un inicio se habló de al menos cinco personas heridas; más tarde, autoridades confirmaron que tres de ellas perdieron la vida, dos hombres y una mujer; otras cuatro personas más permanecen hospitalizadas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, mientras que algunos de los heridos permanecen sin identificación oficial. Durante varias horas, la zona de Angelópolis se mantuvo resguardada como parte del operativo de seguridad.

Detención de cuatro posibles sospechosos

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que, gracias a un despliegue inmediato, se logró la detención de cuatro probables responsables. En el operativo participaron elementos estatales y municipales, con apoyo de un helicóptero, drones y patrullajes terrestres, además del aseguramiento de dos motocicletas presuntamente relacionadas con el ataque.

La dependencia estatal señaló que se mantiene una política de cero impunidad y que, pese a lo ocurrido, las actividades comerciales, turísticas y recreativas en la zona continúan con normalidad, aunque bajo un esquema de vigilancia reforzada. Como parte de los operativos Puebla Segura y Unidos Por Ti, se incrementaron los recorridos policiales y los mecanismos de monitoreo para garantizar la seguridad de residentes, trabajadores y visitantes.