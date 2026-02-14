Poder Judicial de Jalisco y el Gobierno del Estado firman convenios para modernizar servicios y reforzar capacitación jurídica

En un acto realizadl en el patio central del Palacio de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ) y el Gobierno del Estado de Jalisco firmaron tres convenios de colaboración importantes que tienen como objetivo modernizar la administración de justicia, mejorar la capacitación del personal jurídico y facilitar la comunicación digital entre distintas dependencias del Estado.

El evento fue encabezado por José Luis Álvarez Pulido, presidente del STJ y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, acompañado por la Doctora Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo; Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; y otros magistrados, funcionarios estatales y directores jurídicos de diversas dependencias.

Acciones que se establecieron en el convenio

Los tres acuerdos firmados buscan fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sin afectar la autonomía de cada institución, al tiempo que buscan beneficios concretos para la ciudadanía y para quienes trabajan en el sistema de justicia.

1. Marco de Colaboración en materia de capacitación jurídica

Este convenio permitirá que el STJ y la Consejería Jurídica del Gobierno estatal trabajen juntos en programas de capacitación y formación especializada en diversas áreas del derecho, como lo civil, penal y otras disciplinas. Incluye también la posibilidad de crear programas académicos dirigidos tanto al personal del Poder Judicial como a los equipos jurídicos de las dependencias del gobierno.

2. Colaboración Académica para formación profesional

Entre otras acciones, este instrumento se enfoca en fortalecer la cultura jurídica, la investigación y la enseñanza especializada. Un ejemplo es el proyecto de una Maestría en Justicia Administrativa y Control Constitucional de la Actuación Pública, cuya intención es formar a abogados y funcionarios capaces de enfrentar los retos legales del servicio público en el estado.

3. Marco de Coordinación para la Plataforma de Comunicación Electrónica Judicial

Este convenio permitirá impulsar la digitalización de trámites y comunicaciones administrativas y judiciales. Con la implementación de sistemas electrónicos incluyendo la firma electrónica avanzada se busca que los oficios y gestiones entre instituciones sean más rápidos, eficientes y con mayor certeza jurídica.

El impacto que buscan estas acciones

Durante su mensaje, Álvarez Pulido destacó que la firma de estos convenios es una muestra de coordinación, diálogo y cooperación entre los poderes, siempre desde el respeto a las funciones independientes de cada uno. Además, resaltó que estas acciones no solo hacen más eficientes los procesos internos, sino que también tienen un impacto directo en las personas que acuden a buscar justicia.

Por su parte, Tatiana Esther Anaya Zúñiga subrayó que los acuerdos no son meramente ceremoniales, sino que reflejan trabajo concreto para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía. Enfatizó la importancia de la digitalización de trámites y del fortalecimiento del capital humano para proporcionar un servicio público de calidad.

También intervino Salvador Zamora Zamora, quien afirmó que la firma de estos instrumentos representa un avance hacia una justicia más moderna, eficiente y transparente en beneficio de los ciudadanos.

Con estos convenios, el Poder Judicial y el Gobierno de Jalisco buscan reducir tiempos en los procesos, mejorar la profesionalización de quienes trabajan en el sistema de justicia y simplificar trámites con herramientas digitales. Esto puede traducirse, a futuro, en un acceso más rápido y claro a la justicia para las personas que lo necesitan, así como en mayor especialización de los abogados y funcionarios que operan el sistema judicial en el estado.