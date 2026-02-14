Supervisan avances en la Expo Coahuila, proyecto clave para el turismo y la economía

Gobernador supervisa expo Coahuila, ¿no?

El Salinas, realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la nueva Expo Coahuila, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González. Durante el recorrido se confirmó que la primera etapa del proyecto está programada para concluir en octubre.

Desde el sitio de la obra, el mandatario estatal destacó que este espacio está pensado para convertirse en un punto estratégico para el desarrollo turístico y económico del estado. Explicó que la Expo Coahuila permitirá atraer convenciones, exposiciones, espectáculos y conciertos de alcance nacional e internacional, lo que impulsará la actividad económica en la región Sureste.

Jiménez Salinas señaló que esta supervisión forma parte de una semana intensa de trabajo en distintas regiones del estado, en la que se han entregado, arrancado y anunciado obras relevantes en ciudades como Monclova, Piedras Negras y Torreón. En esta ocasión, dijo, tocó revisar uno de los proyectos más ambiciosos que se construyen actualmente en Saltillo.

El gobernador subrayó que la Expo Coahuila será un detonante importante para el turismo, al ofrecer instalaciones modernas y de gran capacidad. Adelantó que, junto con su equipo, realizará visitas a recintos similares en Estados Unidos para tomar referencias y fortalecer el diseño y operación del complejo, con la intención de llevar el proyecto a un siguiente nivel.

El plan contempla múltiples espacios y amenidades, entre ellos Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape y Villas del Desierto, lo que permitirá albergar distintos tipos de eventos de manera simultánea.

Como antecedente, el mandatario recordó que el Rodeo Saltillo, realizado en estas instalaciones, registró en 2025 una asistencia superior a las 80 mil personas, una ocupación hotelera cercana al 95 por ciento y una derrama económica de más de 40 millones de pesos. Con la nueva Expo Coahuila, aseguró, este tipo de eventos podrán crecer aún más gracias a espacios más amplios, cómodos y modernos.