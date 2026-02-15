Senadora Mariela Gutiérrez señala desde Cancún, que la movilidad es un puente para reducir brechas de desigualdad

Senadora Mariela Gutiérrez desde Cancún

Durante su participación en el Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad, “Ciudades en Movimiento”, celebrado en Cancún, Quintana Roo, la senadora mexiquense, Mariela Gutiérrez Escalante planteo la necesidad de que la “movilidad” deje de ser un concepto técnico y se convierta en el puente que reduzca las brechas de desigualdad en toda América Latina.

Expuso que este concepto ya se trata de un asunto de la agenda a nivel mundial, toda vez que los siniestros viales cobran tantas vidas como algunas de enfermedades, por ejemplo, las cardiovasculares. Es decir, estamos ante una crisis de salud pública que no distingue fronteras, acotó.

En el evento inaugurado por la gobernadora Mara Lezama y al que asistieron delegaciones de Colombia, Brasil, Costa Rica, Chile y Perú; así como expertos de organismo multilaterales como el Banco Mundial y el BID, dijo que, además no se puede hablar de futuro sin hablar de sustentabilidad.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado destacó que México dio un paso histórico al elevar la movilidad a rango constitucional, ya que hoy reconoce que toda persona tiene derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Expuso que también se cuenta con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, una legislación que no es solo técnica, sino profundamente humanista.

Gutiérrez Escalante, senadora mexiquense y expresidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, puntualizó que “una ciudad que se mueve bien, es una ciudad que progresa. Una región que se integra, es una región que salva vidas”.

Refirió que desde el Senado se ha trabajado para dar el soporte legal que esta transformación requiere, y se compromete{o como senadora del Estado de México, a ser una aliada para seguir construyendo el andamiaje legal que permita que las soluciones técnicas que aquí se acuerden se conviertan en realidades presupuestales y operativas.

Además, hizo un reconocimiento a la gobernadora porque el estado representa uno de los mayores retos de movilidad urbana y, a la vez, una de las mayores historias de éxito del país en esta materia, y está demostrando que es la columna vertebral de la justicia social.