CFE confirma que se revisaron sus instalaciones previo al Carnaval de Mérida

CFE La CFE se mantiene en constante evolución tecnológica con el objetivo de brindar a sus usuarios un servicio eléctrico de calidad, y beneficios adicionales en atención al cliente, sin necesidad de largas esperas

La Comisión Federal de Electricidad informó que, deriado de la falla registrada en el servicio, previo al inicio del Carnaval de Mérida, se revisaron las instalaciones que alimentan el evento y operaban con normalidad.

Tras el reporte de una falla ayer a las 18:20 horas, se informó que no se presentó ningún evento en la Red General de Distribución de la CFE y se proporcionó apoyo al personal del Carnaval para la revisión de sus instalaciones, en las que se encontró una sobre carga interna. Una vez que corrigieron dicha falla al interior, el servicio quedó operando a las 18:55 horas.

Asimismo, se llevó a cabo una revisión de sus instalaciones en coordinación con personal de la feria para asesorarlos y brindar el apoyo en caso de algún otro evento.