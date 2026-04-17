Puebla apuesta por el talento joven con el Torneo Mexicano de Robótica 2026

Torneo Mexicano de Robótica 2026 (Especial)

San José Chiapa se convirtió en el epicentro de la innovación con la inauguración del Torneo Mexicano de Robótica 2026, un encuentro que busca impulsar el talento joven y consolidar a Puebla como referente en ciencia y desarrollo tecnológico.

El evento, se lleva a cabo del 16 al 18 de abril en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad (CTS), y reúne a estudiantes, docentes e investigadores en competencias de alto nivel, además de ponencias magistrales y actividades enfocadas en la innovación.

Durante la inauguración, autoridades estatales destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo económico a través de las juventudes, en línea con la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Torneo Mexicano de Robótica 2026 (Especial)

Tecnología como motor del futuro

El torneo no solo funciona como un espacio de competencia, sino como un punto de encuentro entre el conocimiento académico y el desarrollo productivo.

El enfoque del torneo está en las nuevas generaciones, al brindarles espacios donde puedan desarrollar habilidades en robótica, programación y desarrollo tecnológico.

En el evento participan instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como universidades, centros de investigación y organismos especializados en tecnología, lo que fortalece la vinculación entre educación e industria.

Además, el encuentro refuerza el papel de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad como un nodo estratégico para el crecimiento económico basado en la innovación.

Con ello, Puebla busca no solo formar talento, sino retenerlo y proyectarlo como parte de un ecosistema que apuesta por la ciencia, la educación y el bienestar.