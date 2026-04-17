Suspenden peleas de gallos en Puebla por protección animal

Festividad en el municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla Autoridades cancelaron un evento con peleas de gallos tras advertir que vulneraba la integridad de los animales.

La realización de peleas de gallos previstas dentro de una festividad en el municipio de Santa Inés Ahuatempan fue detenida luego de la intervención del Instituto de Bienestar Animal (IBA), que consideró que este tipo de prácticas afecta a los animales, reconocidos legalmente como seres sintientes.

La suspensión fue confirmada por la alcaldesa Edith Villa Trujillo, quien indicó que se actuó conforme a la ley.

El caso se activó cuando el área jurídica del IBA tuvo conocimiento del evento y estableció contacto con el ayuntamiento. Tras revisar la situación, el gobierno municipal decidió cancelar la actividad, utilizando sus facultades legales para evitar que se llevara a cabo.

De acuerdo con el Instituto, esta acción se da en un contexto donde en Puebla existen normas enfocadas en prevenir el maltrato animal.

Aunque las peleas de gallos han sido vistas en algunos espacios como una tradición, también han generado cuestionamientos por su impacto en el bienestar de los animales, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia por parte de autoridades estatales y municipales.

La titular del IBA, Michele Islas Ganime, señaló que los ayuntamientos tienen un papel clave como primera instancia para detectar y frenar posibles actos de maltrato.

En ese sentido, reconoció la respuesta del gobierno de Santa Inés Ahuatempan al atender el caso de manera oportuna y alinearse con una política de cero tolerancia a este tipo de prácticas.

Además, el Instituto mantiene un trabajo constante de asesoría y acompañamiento técnico a los municipios, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la ley y fomentar una cultura de respeto hacia los animales.

La cancelación de este evento refleja el avance de las políticas públicas en materia de bienestar animal en el estado, así como el papel que están tomando las autoridades locales para hacer cumplir estas disposiciones.