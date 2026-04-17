Festival Glow, un éxito en Puebla: 150 mil asistentes al día y alta derrama económica

Festival Glow Puebla (Especial)

El Festival Glow se ha convertido en uno de los principales motores de derrama económica en Puebla al atraer a más de 150 mil visitantes diarios, los cuales que recorren sus instalaciones de arte y tecnología viviendo una experiencia innovadora.

De acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta Mier, este encuentro no solo impulsa el turismo, sino que también fortalece la riqueza comunitaria y posiciona a la entidad como sede de eventos de talla nacional e internacional.

A lo largo de 2.4 kilómetros, el festival ilumina 17 edificios emblemáticos de la ciudad, en un espectáculo que marca un hecho histórico al celebrarse por primera vez fuera de Europa, específicamente de Eindhoven, lugar donde se originó.

Además del impacto económico, Glow se consolida como un espacio de convivencia social, en donde familias completas recorren las calles en un ambiente seguro, donde el arte, la tecnología y el espacio público se entrelazan. Además, para los locales, el evento también representa una oportunidad para redescubrir la arquitectura de la ciudad y fortalecer el sentido de pertenencia.

Festival Glow Puebla (Especial)

Impulso económico y participación privada

El festival también destaca por la colaboración con la iniciativa privada, lo que ha permitido mantener el acceso gratuito para el público, con apoyo de empresas como Traffic Light.

Asimismo, se prevé un incremento en la estancia promedio de los turistas, que podría extenderse hasta dos noches, lo que beneficia directamente a sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

Con horario de 19:00 a 23:00 horas hasta el 19 de abril, el festival reúne instalaciones interactivas que atraen tanto a visitantes locales como nacionales e internacionales.

Para el gobierno estatal, este tipo de eventos refuerzan la competitividad de Puebla como destino turístico, alineado con la estrategia nacional encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, que busca impulsar el crecimiento económico a través de la cultura y el turismo.