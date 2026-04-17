Estudiantes de la UAZ denuncian casos de acoso sexual dentro del plantel; exigen respuestas

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) La institución mantiene abiertas investigaciones por presunto acoso sexual mientras estudiantes de Antropología sostienen un paro indefinido. (Imagen de apoyo)

Cinco casos de presunto hostigamiento y acoso sexual están bajo revisión en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en medio de un paro estudiantil en la Unidad Académica de Antropología, donde alumnas denuncian falta de respuesta ante sus quejas.

El rector Ángel Román Gutiérrez informó que las investigaciones están en curso a través de la oficina de Igualdad de Género, donde se realiza un análisis individual de cada caso y se mantiene contacto con los estudiantes involucrados.

Las acciones contempladas, explicó, van desde capacitación en temas de no violencia hasta la posible separación del cargo de los señalados, siempre que existan elementos suficientes.

El rector insistió en que los procesos deben cumplir con los protocolos establecidos y reunir pruebas antes de emitir resoluciones. Señaló que los casos se revisan “con lupa”, debido a antecedentes donde algunas denuncias no avanzaron por fallas en los procedimientos o por haber prescrito.

Mientras tanto, en el Campus 2, estudiantes de Antropología mantienen un paro indefinido tras acusar a un profesor de presunto acoso sexual y señalar omisiones por parte de las autoridades del plantel.

La protesta comenzó luego de que, desde el 9 de marzo, no obtuvieron respuestas que consideraran satisfactorias.

De acuerdo con una de las estudiantes que participa en el movimiento, en su generación hay al menos tres víctimas directas, pero también existen señalamientos que se remontan a años anteriores. Aseguran que el docente acumula múltiples denuncias por conductas inapropiadas dentro del aula.

Además, denunciaron un incidente con la directora del plantel, a quien acusan de retirar un tendedero de denuncias y de retener a una alumna en un salón sin comunicación, lo que consideran una forma de intimidación.

Ante la falta de avances, las estudiantes acudieron a instancias externas como la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y la Defensoría universitaria, donde levantaron actas, aunque aseguran que el seguimiento ha sido limitado.