SICT iniciará trabajos nocturnos en la carretera Guadalajara-Tepic

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco, informó que a partir de este viernes concluye la etapa de trabajos diurnos en la carretera Guadalajara-Tepic.

Durante esta etapa de trabajo, se realizó la colocación de carpeta de microaglomerado, que necesariamente tenían que realizarse de día, por la propia naturaleza de la técnica utilizada, que requiere del calor del sol para su secado adecuado y protección de la carpeta asfáltica existente.

A partir de este punto, iniciarán algunos trabajos nocturnos, con renivelaciones, donde se requieren, en parte del tramo del km 7+800 al 12+500.

Lo anterior, para reducir el impacto vial en este tramo altamente transitado, ubicado entre el Periférico y el entronque Ameca.