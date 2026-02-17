Ciudad Obregón celebra a sus Yaquis con estadio de clase mundial

Estadio del equipo de Beisbol Los Yaquis

Inaugurado en octubre de 2016, el Estadio de los Yaquis en Ciudad Obregón, se ha consolidado como un motor deportivo, económico y social para la región al atraer cada temporada a cientos de miles de aficionados de la Liga Mexicana del Pacífico.

Considerado uno de los proyectos deportivos más emblemáticos desarrollados por el ingeniero Carlos Federico Valenzuela Cadena en el noroeste de México, este moderno recinto, con capacidad para 16,000 espectadores, genera una importante derrama económica en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio local.

Más allá del aspecto deportivo y económico, el Estadio Yaquis fortalece la identidad de Ciudad Obregón, promueve el béisbol entre niños y jóvenes de la región y posiciona a la ciudad como un destino relevante de turismo deportivo en el noroeste del país.

“Los Yaquis son más que un equipo de béisbol; son una institución que une a Ciudad Obregón. Construir su nuevo estadio fue un honor y una responsabilidad que asumimos con el compromiso de entregar infraestructura de clase mundial”, comentó Valenzuela Cadena durante la inauguración hace una década

Además de ser sede de los Yaquis, el estadio alberga torneos, eventos especiales, conciertos y espectáculos que permiten su uso durante todo el año, maximizando su impacto económico y social. La operación del recinto crea empleos directos e indirectos en seguridad, mantenimiento, concesiones, estacionamientos y servicios, beneficiando a decenas de familias de la región.

El proyecto fue destacado por medios como ESPN y Uniradioinforma como uno de los estadios más modernos de la liga, con instalaciones que incluyen palcos VIP, zona de prensa de última generación, iluminación LED profesional, áreas comerciales y estacionamiento de gran capacidad.

Tras casi una década en operación, el recinto se mantiene como uno de los espacios de convivencia más importantes del sur de Sonora, donde familias completas se reúnen cada temporada para apoyar a su equipo y celebrar la tradición beisbolera que distingue a la región.