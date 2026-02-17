Coahuila refuerza infraestructuras educativas con programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante”

Coahuila refuerza infraestructuras educativas

Continúan las actividades que forman parte del programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, en la que durante 2025 se invirtieron más de 420 millones de pesos. Como parte de este programa, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregaron dos aulas didácticas en la escuela primaria “Javier López del Bosque”, las cuales beneficiarán a más de mil 100 alumnos.

Durante el evento de entrega se puso en marcha el programa Aquí Andamos al 100, en la colonia Hacienda Narro de la capital coahuilense; y se montaron módulos de vacunación para los habitantes de esta zona.

El gobernador destacó que la inversión de 500 millones de pesos se ha visto reflejada en la calidad de las obras de aulas nuevas, techumbres, edificios administrativos, bardas perimetrales, rehabilitación de instalaciones, entre otras, en escuelas de prácticamente todos los municipios de la entidad.

Detalló que desde 2024 esta primaria ha sido de las escuelas de todo Coahuila en la que más se ha invertido en infraestructura educativa.

“Estas obras son parte del gran programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, en el que se realizan obras de agua, drenaje, pavimento, electrificación, así como en infraestructura educativa”, recordó.

El año pasado, en Saltillo se pusieron en marcha obras por 213 millones de pesos mediante este programa, obras que ya se han comenzado a entregar.

Por otro lado en temas de salud, Manolo Jiménez añadió que desde hace varios meses se planeó llevar a cabo las brigadas de vacunación contra el sarampión en todos los municipios, además comprar más vacunas contra esta y otras enfermedades.

En ese sentido, manifestó que se lleva un gran avance en la vacunación para evitar más contagios de esta enfermedad.

Recordó que actualmente se tienen miles de becas en todas las escuelas de Coahuila, además de que el Estado entregó más de 500 mil paquetes de útiles escolares a niñas y niños de los 38 municipios y puso en marcha el programa de transporte escolar e internet en escuelas,

“Y así le estamos invirtiendo a la educación, porque para nosotros la educación es la herramienta más poderosa para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan prosperar”, comentó.

Reveló que en los próximos días estarán anunciando importantes inversiones para la región Sureste, al igual que lo hicieron hace unos días en Parras de la Fuente.

Por otro lado, Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila recordó que en 2025 se destinaron más de mil 500 millones de pesos en obras sociales, de ellos fueron 213 para Saltillo.