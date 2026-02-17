Encuesta QUICK SURVEY perfila a Pável Jarero como opción de Morena en Nayarit

Caso Nayarit: Morena debe ir con candidatos que sumen, no que resten, dicen especialistas

De acuerdo con la encuesta “QUICK SURVEY – Tu Opinión, Tu Decisión” correspondiente a enero de 2026, el senador Pável Jarero Velázquez aparece como una de las opciones mejor posicionadas al interior de Morena en Nayarit, rumbo a las próximas definiciones políticas.

Así lo dio a conocer el consultor internacional Darío Mendoza Atriano, quien señaló que Morena nacional debe actuar con responsabilidad en la selección de sus candidatos y no basarse únicamente en la popularidad.

“Morena nacional no puede equivocarse ni ceder a la popularidad por sí misma, hay otras variables. Morena debe postular candidatos que le sumen puntos, no que le resten votos”, expresó en entrevista.

El especialista explicó que, aunque Morena mantiene una preferencia del 49 por ciento en Nayarit, según estudios de opinión, eso no significa que el partido tenga garantizado el triunfo. Por el contrario, dijo que una mala postulación podría afectar la ventaja y beneficiar a la oposición.

“El estar arriba en las encuestas no es un cheque en blanco; al contrario, un mal o una mala candidata puede arrastrar y revivir a la oposición”, advirtió.

Las declaraciones se dan luego de que trascendieran los resultados de la encuesta QUICK SURVEY, en la que la presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce, aparece como la figura más conocida entre los posibles aspirantes, pero también como la que concentra mayores opiniones negativas.

En este contexto, Mendoza Atriano consideró que no basta con que un aspirante sea conocido, sino que debe ser “bien conocido”, es decir, contar con una percepción favorable entre la ciudadanía.

“No tengo preferido, pero los números QUICK SURVEY indican que el senador Pável Jarero Velázquez es la opción por Nayarit, es lo que yo veo y por experiencia”, subrayó.

Agregó que Morena en el estado cuenta con varios perfiles competitivos y que aún falta que el partido realice sus evaluaciones internas en los meses de marzo y abril para tener una “primera radiografía” del panorama electoral.

Sobre el caso de Héctor Santana, de Bahía de Banderas, opinó que debe fortalecer su presencia al interior del partido, ya que, según dijo, todavía hay quienes lo identifican como priista.

Mendoza Atriano, quien ha participado en procesos electorales en Centroamérica, Colombia y México, afirmó que los especialistas no eligen candidatos, sino que analizan datos y ofrecen sugerencias con base en estudios de opinión.

Finalmente, reiteró que Morena debe cuidar su estrategia en Nayarit y tomar decisiones que fortalezcan su base electoral. “Es obvio que yo no decido, lo decide su partido. Tienen de dónde cortar”, concluyó.