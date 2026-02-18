Balacera en Guanajuato: esto se sabe del ataque armado que dejó un muerto en San Francisco del Rincón

Balacera en San Francisco del Rincón (Fotógrafo Especial)

Un nuevo episodio de violencia ocurrió este martes 17 de febrero en Guanajuato, quien lidera las estadísticas a nivel nacional en cuestión de homicidios. Ahora, un ataque armado ocurrió en un parque público, donde ocho menores de edad resultaron heridos y una más

Balacera en Guanajuato deja 1 muerto y 11 heridos

Durante la noche de este martes 17 de febrero, se registro un ataque armado en un parque público ubicado en el municipio de San Francisco del Rincón, en Guanajuato. De acuerdo con información de las autoridades fueron al menos dos hombres quienes atacaron con armas largas a quienes se encontraban en el lugar y huyeron utilizando una motocicleta.

De momento, se desconoce el móvil de la agresión así como la identidad de los atacantes o si pertenecen a algún grupo delictivo.

Además, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que 11 personas resultaron heridas tras los hechos, de los cuales, ocho son menores de edad y una persona falleció. Aunque algunos reportes han mencionado que el fallecido también era un niño, esta información no ha sido rectificada por las autoridades. Así mismo, señalaron que ya iniciaron la investigación y abrieron una carpeta de investigación.

Por su parte, la gobernadora del estado, Libia Denise García publicó un mensaje en sus redes sociales para informar que estarán brindando atención médica a las personas heridas y que tendrán una reunión con la unidad de inteligencia de la entidad para esclarecer los hechos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, Guanajuato encabezó la lista de estados con más homicidios en el 2025 con 2,388, seguido por Chihuahua, Baja California y Sinaloa.