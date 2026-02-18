Coahuila entre retos y avances: seguridad, inversión y bienestar social en 2026

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza vive un momento de intensa actividad política, social y económica al iniciar 2026, con varios anuncios importantes que buscan consolidar la seguridad, atraer inversiones, fortalecer programas sociales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Una de las prioridades que destaca la administración estatal es mantener al estado como una de las entidades más seguras del país. En su portal oficial, el Gobierno de Coahuila señala que uno de sus propósitos es que la ciudadanía confíe en las autoridades por su profesionalismo y eficiencia, con un enfoque en la paz, el orden público y el respeto a los derechos humanos.

Además de estas metas de seguridad, el Estado enfrenta retos climáticos significativos. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que varios municipios coahuilenses han acumulado más de dos años consecutivos con sequía, afectando actividades agrícolas y el suministro de agua en zonas rurales y urbanas.

Reconocimiento nacional por políticas en desapariciones

En el tema de derechos humanos, Coahuila recibió recientemente un reconocimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) por su Programa en Materia de Desaparición de Personas. Esta política pública es considerada única en el país y se distingue por colocar a las familias en el centro de las acciones institucionales, fortaleciendo así el eje de paz, justicia y Estado de Derecho.

Este tipo de programas abandona la percepción de paz social en la entidad, un objetivo clave para las autoridades locales y una demanda constante de la sociedad coahuilense.

Finanzas sanas y crecimiento económico en Coahuila

En el ámbito económico, el gobernador y su equipo han enfatizado que Coahuila concluyó 2025 sin recurrir a créditos adicionales y con pagos garantizados a proveedores, lo que demuestra una gestión de finanzas ordenada conforme a las metas de la administración.

El sector productivo también ha mostrado dinamismo: inversiones nacionales y extranjeras siguen llegando al estado. Proyectos industriales importantes, como la construcción de nuevas plantas de producción que generarán empleos y atraerán capital, son parte de esta estrategia. Empresas como Yokohama, por ejemplo, iniciaron la construcción de su primera planta en Coahuila, con inversiones que se traducen en miles de empleos para la región.

Además, se impulsan sectores estratégicos como la energía y el desarrollo de proyectos relacionados con el carbón y el gas shale, lo que apunta a fortalecer el papel de Coahuila en el panorama energético nacional.

Programas sociales y atención comunitaria

En el ámbito social, el Estado ha fortalecido iniciativas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. El DIF Coahuila, por ejemplo, ha impulsado proyectos comunitarios para fortalecer la salud y el bienestar social, así como programas de alimentación escolar para beneficiar a cientos de familias.

Estos esfuerzos forman parte de una visión integral que combina seguridad, desarrollo económico y políticas sociales para consolidar un Coahuila más competitivo, justo y próspero para todos sus habitantes.