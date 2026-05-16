Gobierno de Puebla impulsa apoyos al campo y anuncia nuevas carreteras en El Seco

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó una gira de trabajo en el municipio de San Salvador El Seco, donde anunció apoyos para productores del campo, artesanos y obras de infraestructura carretera que beneficiarán a habitantes de la región.

Durante un evento realizado ante más de mil personas, el mandatario estatal aseguró que su administración busca generar “riqueza comunitaria” mediante programas de apoyo social, obra pública y fortalecimiento de actividades productivas. “Ahora que soy gobernador de Puebla me toca servirles a ustedes”, expresó ante pobladores de distintos municipios de la zona.

En el encuentro, el gobierno estatal entregó 638 apoyos equivalentes a 3 mil 828 sacos de fertilizante como parte del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción del Campo. Además, se destinaron más de 500 mil pesos en recursos para apoyar a artesanas y artesanos dedicados principalmente al trabajo en piedra y cantera.

Uno de los anuncios principales fue la entrega de paneles solares a 30 familias de artesanos de San Salvador El Seco, con el objetivo de disminuir hasta en 80 por ciento el gasto de energía eléctrica utilizado en sus talleres. El gobernador explicó que esta medida permitirá mejorar las condiciones económicas de quienes se dedican a preservar las tradiciones artesanales de la región.

Durante el evento, Alejandro Armenta recibió una réplica de la Copa del Mundo y del Escudo del Estado de Puebla, elaboradas por artesanos locales en piedra. El mandatario reconoció la importancia del trabajo artesanal como parte de la identidad cultural del municipio y aseguró que continuarán impulsando apoyos para este sector.

Además, anunció que las sociedades de pozo agrícola también recibirán respaldo mediante paneles solares, con la finalidad de reducir costos de electricidad en actividades relacionadas con la producción agrícola.

En materia de infraestructura, el gobernador informó que este mismo año iniciará la construcción de una carretera de doble carril que conectará distintos municipios de la región. Los trabajos contemplan los tramos Acatzingo-Felipe Ángeles, Felipe Ángeles-La Vía y La Vía-El Seco, hasta llegar a Zacatepec.

El proyecto busca mejorar la movilidad y facilitar el traslado de personas, mercancías y productos agrícolas en una de las zonas con mayor actividad rural del estado.

Asimismo, Armenta Mier se comprometió a realizar la perforación de un pozo en la localidad de Santa María Coatepec para atender el problema de falta de agua que enfrenta la población.

En el ámbito educativo, el mandatario invitó a las escuelas de San Salvador El Seco, Soltepec, Felipe Ángeles y Mazapiltepec de Juárez a participar en el programa de Obra Comunitaria, mediante el cual el gobierno estatal realiza mejoras en infraestructura escolar y espacios públicos.

El coordinador de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, informó que durante 2025 se ejecutaron 22 proyectos en el municipio con apoyo de módulos de maquinaria. Entre las acciones realizadas destacó la construcción de módulos sanitarios, adoquinamientos, drenajes, líneas de agua potable, canchas deportivas y un centro comunitario, con una inversión aproximada de cuatro millones de pesos.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogio Aguilar, aseguró que los apoyos al campo representan esperanza y respaldo para miles de familias poblanas que dependen de la agricultura. También destacó que Puebla cuenta actualmente con 220 tractores, 78 drones y más de mil 700 implementos agrícolas, lo que convierte al estado en un referente nacional en tecnificación del campo.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, señaló que en la microrregión 14, integrada por 11 municipios, se han intervenido caminos que conducen hacia zonas de cantera y producción artesanal. Añadió que para este 2026 ya existe un listado de nuevas obras contempladas para San Salvador El Seco.

La presidenta municipal, Yareli Orato Vélez, reconoció que los apoyos estatales representan una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer el desarrollo regional.

En representación de los artesanos, Virginia Ortiz Hernández agradeció los apoyos recibidos y destacó que el trabajo artesanal forma parte de la identidad de la comunidad. Productores beneficiados con fertilizante también expresaron su reconocimiento al gobierno estatal por los apoyos entregados para fortalecer la producción agrícola.

Previo al evento, el gobernador encabezó una cabalgata desde Mazapiltepec de Juárez hasta San Salvador El Seco, donde convivió con jinetes, productores y familias de la región como parte de las actividades de su gira de trabajo.