SSJ reporta avances en atención médica e infraestructura en Jalisco

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que durante el último año se registraron avances importantes en la atención médica, infraestructura hospitalaria y programas de prevención en el estado, con el objetivo de mejorar los servicios de salud para la población.

De acuerdo con autoridades estatales, uno de los principales logros fue la modernización y fortalecimiento de hospitales regionales, así como la ampliación de servicios especializados para atender a más pacientes en distintas zonas de Jalisco.

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que la estrategia busca ofrecer atención más rápida y de calidad, además de mejorar las condiciones laborales del personal médico y de enfermería. También destacó que el presupuesto destinado al sector salud permitió realizar diversas acciones en hospitales y centros de atención.

Entre los avances mencionados se encuentra la inversión en 22 hospitales estatales, donde se realizaron trabajos de rehabilitación, compra de equipo médico y fortalecimiento de áreas especializadas. Asimismo, se informó sobre la creación de la primera red de hospitales-escuela del país en coordinación con instituciones educativas.

La dependencia estatal explicó que también se impulsaron programas preventivos relacionados con enfermedades como dengue, sarampión y otros padecimientos que representan riesgos para la salud pública. Además, se implementaron estrategias de atención para madres de familia, niñas, niños y personas con enfermedades crónicas.

Otro de los temas destacados fue el fortalecimiento del programa “Seguro Médico al estilo Jalisco”, mediante el cual se busca ampliar la cobertura médica gratuita para personas que no cuentan con seguridad social. Según datos oficiales, actualmente existen alrededor de 520 mil personas afiliadas y la meta es superar el millón de beneficiarios.

Las autoridades señalaron que para atender a la población afiliada se encuentran disponibles más de 580 centros de salud, 11 hospitales generales y siete hospitales de alta especialidad distribuidos en diferentes regiones del estado.

En materia tecnológica, la SSJ también puso en marcha el Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS), una plataforma que permitirá mantener actualizada la información sobre hospitales, equipamiento médico y personal sanitario en Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta herramienta ayudará a mejorar la toma de decisiones y la planeación de políticas públicas en materia de salud, tanto en instituciones públicas como privadas.

Por otra parte, autoridades estatales reconocieron que todavía existen retos importantes, principalmente en el abastecimiento de medicamentos y la cobertura médica en algunas regiones. En septiembre pasado, la SSJ informó que aún faltaban algunas claves de medicamentos oncológicos, aunque aseguró que el suministro ha mejorado gradualmente.

En comparecencias ante el Congreso local, diputados también señalaron áreas de mejora en temas como prevención de enfermedades, atención hospitalaria y fortalecimiento del sistema estatal de salud.

Pese a ello, el Gobierno de Jalisco aseguró que continuará trabajando para consolidar un sistema de salud más eficiente y accesible para la población, especialmente para sectores vulnerables y personas sin acceso a servicios médicos privados o federales.