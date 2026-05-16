Yeraldine Bonilla inaugura e inicia obras en San Ignacio

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde realizó su primera gira de trabajo por San Ignacio, para entregar y empezar obras por alrededor de 46 millones de pesos.

En Estación Dimas, de donde es originiaria, la mandataria saludó a todas las personas que se acercaban para reocrdarle alguna anécdota de su niñez y juventud qué paspo en esta sindicatura de San Ignacio, y manifestó estar emocionada y agradecida por el cariño que le mostraron.

“Me da mucha emoción y alegría estar aquí hoy con ustedes, en mi pueblo, con la gente que me vio crecer, me llena de nostalgia verlos, porque aquí hay una muy importante parte de mi vida, aquí está mi origen, mi familia, y traerles obras es retribuir un poco de lo mucho que esta comunidad me ha dado”, expresó.

Asimismo, dio el banderazo para iniciar el adoquín en Estación Dimas y adoquinar la entrada a Barras de Piaxtla, obras que en conjunto suman una inversión de alrededor de 46 millones de pesos.

Durante el primer evento, Bonilla Valverde dio el banderazo para inciar el adoquín de la calle Vicente Guerrero, obra que tendrá 400 metros de longitud y en el que invertirán 14.6 millones de pesos.

Al dar la explicación técnica, el secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, precisó que “la obra es de 400 metros lineales con adoquín de 15 centímetros de espesor, en la que se incluyen red de agua potable y sanitaria, señalización, alumbrado, entre otros aspectos”.

A nombre de los beneficiados, habló la síndica Brisa Orduño Sandoval, quien agradeció esta obra, porque “traerá muchos beneficios a los habitantes de Estación Dimas, en muchos sentidos”.

La gobernadora también se comprometió en esta comunidad a rehabilitar la unidad deportiva de estación Dimas, y con una inversión de 57.7 millones de pesos se hará una cancha de usos múltiples, juegos infantiles, gimnasio, techumbre, alumbrado y muchas cosas más.

La gira continuó en Barras de Piaxtla, donde la Yeraldine Bonilla inauguró una nueva línes de conducción de agua potable.

“Esta obra de agua potable hacía mucha falta, se batallaba para que llegara el agua a los hogares pero ahora la solución es una realidad, y seguiremos trayendo obras para Barras de Piaxtla y todos los sanignacenses , en equipo con el ayuntamiento”, dijo.

En su intervención en este evento, el secretario de Obras Públicas detalló que en esta obra “se invierten 9 millones de pesos en una línea de conducción de alrededor de 12 mil metros lineales, con sus respectivas válvulas, para dar el abasto necesario”.

El alcalde de San Ignacio, Luis Fernando Loaiza Bañuelos, agradeció las obras que entregó e inició la gobernadora Yeraldine Bonilla, y se comprometió a seguir trabajando en equipo para continuar generando beneficios para todos los habitantes del municipio.

“Gracias gobernadora por venir a su tierra con grandes obras que beneficiarán a la población”, expresó el munícipe.