Mazatlán cierra su Carnaval con más de 1.3 millones de visitantes y una derrama económica histórica

Después de seis días de música, desfilesm coronaciones y alegría, el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!” llegó a su fin con cifras récord que muestran el impacto cultural y económico de esta tradicional fiesta porteña.

El evento concluyó este martes con una asistencia total de más de un millón 340 mil personas, una derrama económica superior a los 1 582 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 88 % durante los días de celebración.

Estas cifras son resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades estatales y municipales, el sector privado y la ciudadanía mazatleca, que trabajaron para hacer de esta edición un momento memorable para visitantes nacionales y extranjeros.

Turismo y derrama económica en Mazatlán

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que Mazatlán recibió a miles de turistas que confiaron en el puerto como destino seguro y atractivo para estas fechas. De los asistentes totales, 157 mil 340 visitantes llegaron específicamente por el Carnaval, dejando una derrama económica de alrededor de 1 111 millones de pesos en servicios, hospedaje, gastronomía y comercio local.

La ocupación hotelera alta y la presencia de turistas en toda la ciudad contribuyeron a un gran impulso para el sector turístico y para los negocios locales, desde hoteles y restaurantes hasta tiendas y transporte.

El Carnaval arrancó con la tradicional coronación del Rey de la Alegría, Javier I, en el Estadio Teodoro Mariscal, donde más de 25 mil personas presenciaron el espectáculo musical de Edén Muñoz.

Durante los días siguientes se realizaron múltiples eventos, como la coronación de la Reina de los Juegos Florales, destacando la participación de la Banda Estrellas de Sinaloa con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que reunió a más de 16 mil personas.

La cantante Yuridia presentó su espectáculo el sábado, acompañado de grandes multitudes en los eventos, y el domingo el Desfile del Carnaval atrajo a más de 550 mil espectadores a lo largo del malecón, mostrando carros alegóricos, música y tradición.

El lunes y martes continuaron las celebraciones con coronaciones infantiles, presentaciones musicales de artistas reconocidos como Belinda y Julio Preciado, y un segundo desfile que reunió a cientos de miles de personas en avenidas principales de la ciudad.

Además de las actividades oficiales del Carnaval, Mazatlán vivió una intensa actividad turística en sus principales atractivos: el Acuario Mazatlán, las playas del puerto, el Malecón, la Zona Dorada y espacios históricos, que también registraron una gran afluencia de visitantes durante estos días.

Las autoridades resaltan que la alta participación en este Carnaval no sólo impulsa la economía local, sino que también fortalece la imagen de Mazatlán como uno de los destinos turísticos más importantes de México y del Pacífico.

Con el cierre de esta fiesta, Mazatlán despide una de sus celebraciones más emblemáticas, dejando una huella positiva en la economía, la cultura y la vida social de la ciudad.