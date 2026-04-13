Destacan en Plenaria Binacional México-EU, proyecto del Puente Internacional Nuevo Laredo III

Reunión Plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales

Durante la Reunión Plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, en la que participó el estado de Tamaulipas, la secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, destacó la relevancia estratégica del proyecto de ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III, obra que busca fortalecer la conectividad, la competitividad y el desarrollo económico de la frontera entre México y Estados Unidos.

La funcionaria señaló que el objetivo en este proyecto representa invertir en competitividad y en mejores condiciones que beneficien el comercio y el crecimiento de la región.

Con un aproximado de 18 carriles en operación, infraestructura y eficiencia logística, este proyecto permite aumentar la capacidad de cruce reduciendo cuellos de botella, tiempos de traslado y brindando mayor confianza al comercio binacional.

También se dio seguimiento a los proyectos de los puentes Reynosa-Pharr, Reynosa-Anzaldúas, Río Bravo-Donna, así como a los nuevos puentes IV y V en Nuevo Laredo y a los trabajos de remodelación del puente colgante entre Ciudad Mier y Roma, Texas.

Por último, destacó la estrategia de seguridad que implementa el gobernador, con la construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera con el estado de Texas, las cuales estarán ubicadas cada 25 kilómetros, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo.