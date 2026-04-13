FGR destruye 18 vehículos “Monstruos” al crimen organizado en Tamaulipas

FGR destruye 18 vehículos blindados

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la destrucción de 18 vehículos “monstruo”, equipados con blindaje artesanal, presuntamente utilizados por integrantes de grupos delictivos en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, las unidades estaban relacionadas con diversas carpetas de investigación y habrían sido empleadas en actividades vinculadas con la delincuencia organizada.

Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público Federal (MPF), la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

Los vehículos fueron asegurados en distintos operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las estrategias de combate a la delincuencia organizada en la entidad.