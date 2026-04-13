Después de años de un intento ilegal por despojo, ejidatarios de Chihuahua recuperan tierras tras fallo a favor

Desde 1972 se encuentran en litigio los terrenos que le pertenecen a 8 familias del estado — Por más de 50 años la propiedad de los ejidatarios de Chihuahua, había estado en disputa, y ahora Proyectos Inmobiliarios Carne Mart S.A. de C.V. ha demostrado que tiene la intención de adueñarse a la fuerza de una parte de dichas tierras.

Un día antes de que se diera la resolución final, aún cuando el predio no le pertenece, el empresario Eugenio Baeza, declaró ante los medios de comunicación que quería donar una propiedad de un predio de 20 hectáreas que tiene un valor de 800 MDP. Supuestamente se lo quería dar al IMSS en la zona norte. Dicho predio se encuentra a la altura del Libramiento Oriente y ha estado en litigio desde el año 1972.

Del otro lado, por su parte, Lalo Almeida, quien cubrió el papel de ser el apoderado legal de los ejidatarios afectados, explicó que el gobierno estaba enterrado del problema y de la cuestión de escrituras irregulares, empero por años no se le dio importancia y dejaron pasar el problema.

Finalmente, el fallo a favor de los afectados llegó cuando, en representación del Comité Particular Ejecutivo del Poblado Francisco Villa, Ojo de Agua y Quintas Carolinas, en el municipio de Chihuahua, el licenciado Eduardo Almeida Navarro, presentó el recurso de queja por la pretensión de despojo por parte del empresario Eugenio Baeza. De esta manera se logro obtener un oficio en el que se ordena que inmediatamente se le debe de hacer entrega de las tierras que le pertenecen a más de 8 familias chihuahuenses.

De acuerdo con La Opción de Chihuahua, personas como Ángel Esquivel y Socorro Cuevas se encargaban de vender terrenos que tenían otros dueños y se dedicaban a engañar a personas físicas y a constructoras que decidían comprarles los terrenos con contratos falsos de compra-venta.

De igual manera, en los predios que fueron vendidos, han sido construidos más de 600 edificaciones, entre los que se encuentran granjas y fraccionamientos de constructoras como Ruba y Roma. Por esto, el licenciado Almeida Almeida dio a conocer que la solución sería una negociación entre los particulares con el objetivo de determinar quién fue engañado y de esta manera poder llegar a un acuerdo, debido a que lo que se busca es regular la situación de los asentamientos.

Durante la sesión del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados José Raymundo Cornejo Olvera y Mario Humberto Gámez Roldán, emitieron la resolución a favor al recurso de queja 175/2026, en el que se detallaba la suspensión de plano por el juzgado 3° de distrito en Chihuahua. Siendo con lo anterior con lo que Lalo Almeida logró obtener el fallo a favor de los afectados, garantizando así que los dueños originales de los terrenos puedan defenderse legítimamente.