Concluye con éxito primera etapa del Mundial de tiro con Arco Puebla 2026

Mundial de tiro con Arco Puebla 2026

Culminó con éxito la Etapa 1 del Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026, luego de seis días de intensas actividades deportivas que contó con la participación de más de 400 arqueros de 32 países.

Durante esta primera etapa la Selección Mexicana obtuvo tres medallas de bronce en las modalidades de arco compuesto y recurvo. El primer podio fue para Ana Sofía Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero, quienes lograron vencer a Turquía. La segunda medalla fue entregada a Juan del Río, Sebastián García y Máximo Méndez quienes obtuvieron este reconocimiento por derrotar a Dinamarca 233-226. Por ultimo, la tercera presea fue para Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz en la categoría arco recurvo femenil.

En la competencia individual, Dafne Quintero avanzó a semifinales en arco compuesto, donde empató a 149 puntos con la colombiana Sara López; sin embargo, quedó fuera tras la flecha de desempate, lo que la dejo en cuarto lugar.

Luego de estas actividades la selección mexicana se prepara para su siguiente competencia en China, del 5 al 10 de mayo.

Durante la premiación, la campeona mundial Gaby “La Bonita” Sánchez, destacó que gracias a esta estos eventos, las y los jóvenes poblanos se inspiran para conseguir sus sueños a través de la actividad física.