Tras dos días de observación medica, Francisco Zapata ya se encuentra con sus familiares

Francisco Zapata, el minero que sobrevivió 13 días, 300 metros bajo tierra atrapado por el derrumbe en la mina Santa Fe ya se encuentra fuera de peligro y estable, fue dado de lata por el hospital después de dos días de observación medica por un fuerte cuadro de deshidratación.
El minero ya se encuentra con sus familiares y en un ambiente de mayor tranquilidad, algunos medios locales señalan que su primera petición fue que lo llevaran a ver el mar.
Los trabajos de búsqueda para localizar al ultimo minero atrapado continúan y las autoridades encargadas intensifican las labores para despejar el lodo que se encuentra en una zona clave donde se presume podría estar atrapado.
Francisco Zapata deberá recuperarse física y mentalmente tras este hecho, por lo que se mantendrá sin dar declaraciones sobre su modo de supervivencia.