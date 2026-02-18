Presenta Luz Elena Morales su Segundo Informe Legislativo

. .

La presidenta del Congreso del Estado, diputada Luz Elena Morales Núñez, presentó su Segundo Informe Legislativo ante cientos de familias reunidas en las instalaciones de Canacintra Saltillo. El evento contó con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el presidente del Poder Judicial Miguel Mery Ayup, el alcalde de Saltillo Javier Díaz González, así como diputadas, diputados, representantes del gabinete estatal y liderazgos municipales.

Durante su mensaje, la diputada destacó tres ejes fundamentales que han guiado su labor:

Trabajo en equipo entre los tres poderes, municipios e instituciones.

Legislar para las familias, con enfoque en derechos, salud y seguridad.

Presencia constante en territorio, para escuchar, acompañar y dar seguimiento.

Morales Núñez subrayó que desde el Congreso se han impulsado acciones coordinadas con el Ejecutivo y los municipios para fortalecer la seguridad, la justicia y la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre los logros legislativos más relevantes, mencionó:

Protección integral a niñas y niños.

Fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

Prevención y atención de la violencia familiar y digital.

Impulso a la salud mental como prioridad pública.

Atención responsable a las adicciones.

Mejora de la seguridad en espacios públicos y eventos.

Cuidado del entorno y prevención de riesgos como incendios forestales.

Además, resaltó el compromiso de estar cerca de la ciudadanía mediante brigadas con servicios médicos, psicológicos y jurídicos; entrega de lentes, medicamentos y apoyos funcionales; así como actividades culturales y cine comunitario.

Al concluir su informe, Luz Elena Morales refrendó su compromiso de seguir trabajando con cercanía, diálogo y responsabilidad, fortaleciendo el vínculo entre el Congreso y la sociedad coahuilense.