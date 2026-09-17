Detienen en Guadalajara a dos presuntos integrantes de célula vinculada con extorsiones al sector cárnico

Mario “N” y Juvenal “N” Presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con extorsiones contra el sector cárnico

Dos presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con extorsiones contra el sector cárnico fueron detenidos en Guadalajara, Jalisco, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, informaron autoridades federales.

Los detenidos fueron identificados como Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa.

De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con una organización que realizaba comunicaciones extorsivas mediante plataformas digitales. Las autoridades señalaron que estas acciones habrían afectado a al menos 77 sucursales del sector cárnico, utilizando herramientas de internet para dificultar su localización.

Los trabajos de inteligencia permitieron identificar su presencia en Guadalajara y establecer un dispositivo de seguridad para cumplimentar las órdenes de aprehensión.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También colaboraron la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Mario “N” y Juvenal “N” forman parte de una organización que operaba en Tabasco y que, con estas detenciones, suman ocho integrantes de esa estructura delictiva detenidos hasta el momento.

Tras su captura, ambos hombres fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que las detenciones forman parte de las acciones de inteligencia e investigación contempladas en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyo objetivo es combatir este delito y proteger a sectores productivos.

El caso continúa bajo investigación y la vinculación de los detenidos con los delitos señalados deberá determinarse conforme avance el proceso ante las autoridades judiciales.