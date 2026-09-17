Graciela Domínguez se reúne con Claudia Sheinbaum para revisar agenda de Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo este jueves una reunión de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, con el objetivo de revisar los principales temas de la entidad y fortalecer la coordinación entre ambos gobiernos.

El encuentro se realizó previo a la próxima visita que la presidenta de México realizará a Sinaloa, por lo que ambas funcionarias abordaron asuntos relacionados con la situación actual del estado y las prioridades de su administración.

De acuerdo con la gobernadora, la reunión permitió establecer una agenda conjunta entre el Gobierno de Sinaloa y el Gobierno de la República, principalmente en temas que requieren atención y coordinación entre las autoridades.

Domínguez Nava señaló que existe coincidencia con la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto al proyecto de gobierno y los objetivos para atender las necesidades de las familias sinaloenses.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartimos identidad y proyecto”, expresó la gobernadora al informar sobre el encuentro a través de sus redes sociales.

La mandataria estatal calificó como un honor el primer encuentro de trabajo con la presidenta de México y destacó que ambas comparten la convicción de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias de Sinaloa.

Uno de los principales asuntos mencionados por Domínguez fue la seguridad, tema que permanece dentro de las prioridades de su administración debido a la situación que enfrenta el estado.

La gobernadora señaló que desde la Mesa de Seguridad se mantiene la disposición para continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones federales, estatales y municipales.

“Reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en Sinaloa”, señaló.

La reunión en Palacio Nacional ocurre en un contexto en el que el Gobierno de México mantiene coordinación con las autoridades sinaloenses en materia de seguridad y atención a las necesidades de la población.

Para Domínguez Nava, la coordinación con la administración federal es importante para avanzar en los temas prioritarios de Sinaloa y atender las demandas de sus habitantes.

La gobernadora también destacó la próxima visita de Claudia Sheinbaum al estado, la cual permitirá continuar con la revisión de proyectos y acciones para Sinaloa.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron los temas de mayor relevancia para la entidad antes de la visita presidencial, con la intención de mantener una agenda de trabajo entre los gobiernos estatal y federal.

Domínguez Nava ha señalado en distintas ocasiones que la coordinación con el Gobierno de México es necesaria para atender asuntos relacionados con seguridad, desarrollo y bienestar social.

En esta primera reunión de trabajo con la presidenta Sheinbaum, la mandataria sinaloense reiteró su disposición para mantener la colaboración institucional.

La gobernadora afirmó que la agenda de Sinaloa forma parte de las prioridades que serán revisadas junto con el Gobierno de México y destacó la importancia de mantener comunicación directa con la Presidencia de la República.

El encuentro también permitió preparar los temas que serán abordados durante la próxima visita de Sheinbaum a Sinaloa, donde se espera continuar con la revisión de las necesidades y proyectos de la entidad.

Graciela Domínguez destacó la relación de trabajo que mantiene con el Gobierno de México y reiteró su compromiso de continuar coordinando acciones para atender los principales retos de Sinaloa.

La mandataria estatal concluyó que la colaboración entre ambos niveles de gobierno será fundamental para avanzar en las acciones relacionadas con la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses.